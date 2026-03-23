Εξαγορές μονάδων ΑΠΕ από τον όμιλο AKTOR

Την εξαγορά της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει 7 αιολικούς σταθμούς στην Εύβοια, ισχύος 145 MW, ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος AKTOR.

Παράλληλα, προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκών σταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει συγκρότημα 7 αιολικών σταθμών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καρύστου. Τα έργα διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW και ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος τους (capacity factor) εκτιμάται σε 38%. Πρόκειται για έργα που είχαν αναπτυχθεί σε προηγούμενο χρόνο από την EDP Renewables Europe.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου σε 20 εκατ. ευρώ. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησής τους, εκτιμάται ότι τα έργα θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής, με την έναρξη της λειτουργίας να τοποθετείται στο Δ' τρίμηνο του 2028. Ενώ η συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου εκτιμάται περί τα 25 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε συναλλαγή για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκών σταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13,013 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με καθαρό τίμημα περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR σε έργα φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία ή σε αναμονή ηλέκτρισης, η εγκατεστημένη ισχύς του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 173 ΜW.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και τις υπό εξέταση συναλλαγές, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία αναμένεται να υπερβεί τα 400 MW εντός του 2026.

«Με τις δύο αυτές νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ως προς το μείγμα τεχνολογιών, ανθεκτικού στους κινδύνους και αποδοτικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία εντός του Β' εξαμήνου του 2026 έργων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW. Και θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με νέες στοχευμένες εξαγορές», αναφέρει η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

