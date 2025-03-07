Ο παγκόσμιος οίκος αξιολόγησης S&P Global, ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε την Stellantis (κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας) από «BBB+» σε «BBB» , επικαλούμενος τα αδύναμα περιθώρια κέρδους, αναφέρει το Reuters.

Η S&P δήλωσε ότι αναμένει τις συνέπειες από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους σε συνδυασμό και με τις ανησυχίες των αγοραστών σχετικά με την οικονομική προσιτότητα που εκτιμά ότι θα περιορίσουν την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και την επέκταση του περιθωρίου κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας σε αυτές τις αγορές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Τετάρτη στις αυτοκινητοβιομηχανίες αναβολή ενός μήνα από τους δασμούς του 25% στον Καναδά και το Μεξικό.

Η Stellantis ευχαρίστησε τον Τραμπ για την παύση των δασμών και δεσμεύτηκε να κατασκευάσει περισσότερα αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο οργανισμός στην έκθεσή του πρόσθεσε ότι δεν αναμένει ότι η Stellantis θα απορροφήσει το κόστος των δασμών και αναμένει ότι η εταιρεία θα μετακυλήσει τον αντίκτυπο χρησιμοποιώντας την τιμολόγηση και πιθανώς μετατοπίζοντας κάποια συναρμολόγηση στις ΗΠΑ.

Η υποβάθμιση της S&P έρχεται μια εβδομάδα αφότου η γαλλο-ιταλο-αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έδωσε μια επιφυλακτική προοπτική για το 2025.

Τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας δέχθηκαν ένα χτύπημα από την πτώση πέρυσι στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, που οδήγησε στην απομάκρυνση του Κάρλος Ταβάρες από τη θέση του CEO, την 1 Δεκεμβρίου του 2024.

Το προφίλ της Stellantis

Η Stellantis N.V. είναι ένας πολυεθνικός ευρωπαϊκός-αμερικανικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, βάσει μιας διασυνοριακής συγχώνευσης 50%-50% μεταξύ του ιταλο-αμερικανικού ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA.

Έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από τον όμιλο Volkswagen, την Toyota, την Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, την General Motors και την Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο Borsa Italiana, στο χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κύρια δραστηριότητα της Stellantis είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση αυτοκινήτων των εταιρειών (με αλφαβητική σειρά) Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Ο όμιλος Stellantis έχει 300.000 υπαλλήλους, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και με εγκαταστάσεις παραγωγής σε 30 χώρες.

Ο Κάρλος Ταβάρες (γεννημένος στις 14 Αυγούστου 1958) είναι Πορτογάλος, στέλεχος επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Stellantis από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2024, ενός ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση που είχε επιβλέψει ο ίδιος, αυτή του Ομίλου PSA και της Fiat Chrysler Automobiles. Νωρίτερα, ήταν διευθύνων σύμβουλος (COO) στη Renault.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

