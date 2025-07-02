Νέα Εποχή για την Aegean Baltic: Αναδιάρθρωση στην ηγεσία

Μετά την είσοδο του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο μετοχικό κεφάλαιό της, η Aegean Baltic Bank προχώρησε σε αλλαγές στη διοίκηση της. Ειδικότερα, η σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

Δημήτρης Καποτόπουλος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Θεόδωρος Αφθονίδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, Εκτελεστικό μέλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Αφθονίδης, Εκτελεστικό μέλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Τουρκολιάς, Μη εκτελεστικό μέλος

Λάμπρος Θεοδώρου, Μη εκτελεστικό μέλος

Δέσποινα Ξενάκη, Μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Ξηραδάκης, Mη εκτελεστικό μέλος

Claude Antoine Meyer, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ο κ. Δημήτρης Καποτόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ραουνά.

- Η κ. Δέσποινα Ξενάκη τοποθετήθηκε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση της κ. Μαρίνας Μπούκη.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. H Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μέσω του Προέδρου της πρότεινε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό του κ. Αριστείδη Βουράκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Aegean Baltic Bank. Η υποψηφιότητα του κ. Βουράκη εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του κ. Βουράκη θα υποβληθεί προς έγκριση στους Μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί πριν από τον Οκτώβριο. Αναμένεται ότι ο κ. Βουράκης θα αναλάβει τα καθήκοντά του την -ή περί την- 1η Οκτωβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης της πώλησης της AstroBank.

Ο κ. Θεόδωρος Αφθονίδης θα διατηρήσει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ παραμένει και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2025. Παράλληλα παραμένει στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ο κ. Αναστάσιος Αφθονίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ευχαρίστησε τους αποχωρούντες για τη σημαντική συμβολή τους στην αναπτυξιακή διαδρομή της Τράπεζας».

Σύντομα Βιογραφικά

Αριστείδης Βουράκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος Aegean Baltic Bank από 1η Οκτωβρίου 2025

Ο Αριστείδης Βουράκης διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον διεθνή τραπεζικό τομέα. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στη JPMorgan στο Λονδίνο, υπεύθυνος για τις αγορές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Διετέλεσε επίσης Deputy CEO του ομίλου Bank Audi στον Λίβανο. Από το 2022 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank στην Κύπρο και από το 2024 Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Είναι κάτοχος MSc in Accounting & Finance από το London School of Economics και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υπό την ηγεσία του, η AstroBank γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη, συγχωνεύτηκε με την Alpha Bank Cyprus και κατέγραψε σημαντική αύξηση κερδών.

Δημήτρης Καποτόπουλος, νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Aegean Baltic Bank, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, από 1η Ιουλίου 2025

Ο Δημήτρης Καποτόπουλος διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με εξειδίκευση στην εταιρική τραπεζική, στις πιστοδοτήσεις και στη διαχείριση επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διοικητικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Με περισσότερα από 30 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, ο κ. Καποτόπουλος έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε κρίσιμους τομείς, όπως οι πιστοδοτήσεις, η διαχείριση απαιτήσεων ειδικής διαχείρισης και η στρατηγική ανάπτυξη επιχειρηματικών μονάδων.

Δέσποινα Ξενάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Δέσποινα Ξενάκη είναι διακεκριμένη επαγγελματίας με 40 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ελεγκτικής. Ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ),έχει διατελέσει Partner στη Deloitte και στην Ernst Young (EY) Ελλάδας και Insurance Leader, έχοντας μακρόχρονη εξειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο. Έχει ηγηθεί έργων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συμβουλευτικής σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες όπως εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου Solvency II, την κανονιστική συμμόρφωση (SOX, AML), καθώς και με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και πρόληψη απάτης. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

