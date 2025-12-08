Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσφορά ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον κολοσσό γλυκισμάτων και σνακ Mars για την εξαγορά της Kellanova K.N, κατασκευάστριας των Pringles, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 8 Δεκέμβρη. Την ίδια στιγμή, έχει ανοίξει έρευνα για τη σχεδιαζόμενη εξαγορά τον Ιούνιο, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα δημιουργούσε ανησυχίες ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα, σε μία πρώτη εκτίμηση.

Η εξαγορά της Kellanova από τη Mars, μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο, φέρνει υπό την ίδια ομπρέλα μάρκες που κυμαίνονται από τα M&Ms, Snickers και την τροφή γάτας Whiskas έως τα πατατάκια Pringles, τα Pop-Tarts και τα δημητριακά Kellogg’s.

Πηγή: skai.gr

