Salesforce και OpenAI συνεργάζονται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής εργασίας

H Salesforce και η OpenAI ανακοίνωσαν, στο πλαίσιο του Dreamforce 2025, μια διευρυμένη στρατηγική συνεργασία, που δημιουργεί μια νέα γενιά εμπειριών για εργαζόμενους και καταναλωτές, οι οποίες υποστηρίζονται από το Agentforce 360 της Salesforce και τα, μεγάλης κλίμακας, προηγμένα μοντέλα της OpenAI.

Η συγκεκριμένη συνεργασία –η πρώτη του είδους της– θα επιτρέψει στις εταιρείες να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα Agentforce 360 απευθείας μέσα από το ChatGPT, –ώστε να μπορούν να αναζητούν αρχεία πωλήσεων, να εξετάζουν συνομιλίες με πελάτες ή να δημιουργούν οπτικοποιήσεις Tableau, απλώς πληκτρολογώντας ένα ερώτημα στο ChatGPT. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες θα μπορούν να αξιοποιούν τα πιο προηγμένα μοντέλα της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου του GPT-5, για να δημιουργούν AI agents και prompts εντός της πλατφόρμας Salesforce.

Το τοπίο του SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) μεταβάλλεται, καθώς οι εξειδικευμένες εφαρμογές point-and-click ενσωματώνουν πλέον πολυδιάστατες, διαδραστικές συνομιλίες με τη συνδρομή ΑΙ agents.

Η συνεργασία αυτή επιταχύνει τη μετάβαση, συνδυάζοντας τα καινοτόμα μοντέλα και τις τεχνολογίες της OpenAI με τις ροές εργασίας της Salesforce που βασίζονται σε δεδομένα, στο ChatGPT και το Slack, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 800 εκατομμύρια χρήστες και 5,2 δισεκατομμύρια μηνύματα σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι, οι πελάτες των δύο εταιρειών αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στο προτιμώμενο περιβάλλον εργασίας τους.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει τις εξής ενσωματώσεις:

Εφαρμογές Agentforce 360 στο ChatGPT: Οι εφαρμογές της Salesforce θα είναι προσβάσιμες μέσω του προγράμματος Apps in ChatGPT, ώστε εταιρικές πληροφορίες, δεδομένα CRM και οπτικοποιήσεις Tableau να εμφανίζονται απευθείας στις συνομιλίες του ChatGPT.

Instant Checkout και Agentforce Commerce: Το Agentforce Commerce θα συνδεθεί με το Agentic Commerce Protocol, το πρότυπο που υποστηρίζει το Instant Checkout στο ChatGPT, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους εμπόρους έναν νέο τρόπο να προσεγγίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο των παραγγελιών, των πληρωμών, της εκπλήρωσης και των σχέσεων με τους πελάτες τους.

ChatGPT στο Slack: Η εφαρμογή ChatGPT για το Slack φέρνει πλέον το ChatGPT απευθείας στο περιβάλλον του Slack, επιτρέποντας στις ομάδες να εντοπίζουν γρήγορα χρήσιμες πληροφορίες, να συντάσσουν κείμενα και να συνοψίζουν πολύπλοκες συνομιλίες μέσα στη ροή εργασίας. Η ενσωμάτωση βελτιώνει, επίσης, τα αποτελέσματα αναζήτησης στο Slack, αξιοποιώντας εσωτερικές γνώσεις από τα εργαλεία που συνδέονται με το ChatGPT.

Codex στο Slack: Το Codex, agent της OpenAI που γράφει και επεξεργάζεται κώδικα με βάση οδηγίες φυσικής γλώσσας, μπορεί πλέον να γίνεται tag σε κανάλια ή νήματα (threads) του Slack, ώστε να συλλέγει σχετικό περιεχόμενο, να επιλέγει το κατάλληλο περιβάλλον και απαντά με σύνδεσμο (link) προς την ολοκληρωμένη εργασία στο Codex Cloud.

OpenAI στην πλατφόρμα Agentforce 360: Η Salesforce θα ενσωματώσει τις δυνατότητες συλλογιστικής, φωνής και πολύτροπης κατανόησης της OpenAI στην πλατφόρμα Agentforce 360, καθιστώντας την εμπειρία των επιχειρήσεων με υποστήριξη ΑΙ agent ακόμη πιο έξυπνη και ισχυρή. Η OpenAI θα εμφανίζεται επίσης ως προτιμώμενο μοντέλο, δίνοντας στους πελάτες του Agentforce 360 τη δυνατότητα να την επιλέξουν ως το προεπιλεγμένο τους LLM για το Atlas Reasoning Engine και το Prompt Builder.

Η Salesforce και η OpenAI συναντούν τους εργαζομένους εκεί όπου εργάζονται

Η συνεργασία Salesforce και OpenAI αναδιαμορφώνει την εργασιακή εμπειρία, ενσωματώνοντας έξυπνες, βασισμένες σε δεδομένα διαδικασίες απευθείας στην καθημερινή επικοινωνία των ομάδων, με ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά εργαλεία. Ξεκινώντας με το Agentforce Sales, την πρώτη επιχειρησιακή εφαρμογή B2B που ενσωματώνεται απευθείας στο ChatGPT, οι εργαζόμενοι αποκτούν άμεση πρόσβαση, με φυσική γλώσσα, στα δεδομένα CRM και τις οπτικοποιήσεις Tableau, αξιοποιώντας τα μοντέλα της OpenAI για ταχύτερη ανάλυση. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του ChatGPT και του Codex στο Slack επιτρέπει στις ομάδες να συνοψίζουν σύνθετες συνομιλίες, να συντάσσουν περιεχόμενο και να αναθέτουν καθήκοντα προγραμματισμού, όπως θα έκαναν με έναν συνάδελφο.

Συνομιλίες που ξεκινούν από τον πελάτη, βασισμένες στην πρόθεσή του

Η Salesforce και η OpenAI επαναπροσδιορίζουν, επίσης, την αγοραστική εμπειρία, δημιουργώντας ολοκληρωμένες εμπορικές διαδικασίες μέσα στο ChatGPT, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εμπόρους να αξιοποιούν το Agentforce Commerce για να εντοπίζουν τη ζήτηση και να διευκολύνουν τις αγορές εκεί όπου οι καταναλωτές ξεκινούν την αναζήτηση προϊόντων. Οι έμποροι θα μπορούν να ενσωματώνουν καταλόγους προϊόντων στο ChatGPT, ενώ το ενσωματωμένο checkout με το Agentic Commerce Protocol (ACP) και το Stripe επιτρέπουν κρυπτογραφημένες συναλλαγές με προστασία του απορρήτου.

«Η συνεργασία μας με τη Salesforce έχει ως στόχο να κάνουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καθημερινά να λειτουργούν καλύτερα, έτσι ώστε η εργασία να είναι πιο φυσική και συνδεδεμένη. Είναι ένα σημαντικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο η AI μπορεί να βελτιώσει τις καθημερινές ροές εργασίας στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών», δήλωσε ο Sam Altman, συνιδρυτής και CEO της OpenAI.

«Ως καταναλωτές, λαμβάνουμε ήδη άμεσες προτάσεις ή πληροφορίες από το ChatGPT», δήλωσε ο Marc Benioff, Πρόεδρος και CEO της Salesforce. «Τώρα οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν την ίδια ευφυΐα και αμεσότητα. Ενώνοντας την παγκοσμίως κορυφαία AI με το Νο. 1 AI CRM στον κόσμο, δημιουργούμε το αξιόπιστο θεμέλιο ώστε να γίνουν οι εταιρείες Agentic Enterprises (Επιχειρήσεις Agentic)».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.