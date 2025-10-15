Τα κέρδη της Morgan Stanley για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς οι επενδυτικοί τραπεζίτες απέφεραν περισσότερα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες για συναλλαγές και από την αναδοχή πωλήσεων μετοχών και ομολόγων, ανεβάζοντας τα έσοδα σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν άνοδο 3,6% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη. Έχουν σημειώσει άνοδο 23,6% φέτος, με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος.

Μια σειρά από μεγάλες συναλλαγές ώθησε τις παγκόσμιες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών να ξεπεράσουν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Η ανθεκτική οικονομία των ΗΠΑ, η αισιοδοξία γύρω από τις μειώσεις των επιτοκίων και οι ελαφρύτεροι κανονισμοί υπό την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις να συνάψουν συμφωνίες, σημειώνει το Reuters.

«Η ενοποιημένη εταιρεία μας είχε ένα εξαιρετικό τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις σε κάθε μία από τις δραστηριότητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ted Pick σε ανακοίνωση.

Με τις αγορές να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να επαναλαμβάνει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι τραπεζίτες είναι αισιόδοξοι ότι η δυναμική θα συνεχιστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο και μέχρι το 2026.

Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν στα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 2,10 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξε η LSEG.

Τα συνολικά τριμηνιαία έσοδα έφτασαν το ρεκόρ των 18,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 44% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 2,11 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 25% σε 684 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στην αύξηση των ολοκληρωμένων συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η τράπεζα ανέλαβε βασικούς ρόλους σε σημαντικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κολοσσό των σιδηροδρομικών μεταφορών Union Pacific UNP.N για την εξαγορά της μικρότερης ανταγωνιστικής εταιρείας Norfolk Southern NSC.N, αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή που ανακοινώθηκε παγκοσμίως φέτος.

