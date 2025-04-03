Πενταετής επέκταση σύμβασης με Jaguar Land Rover

Η DS Smith, μια εταιρεία του ομίλου International Paper και κορυφαίος πάροχος βιώσιμων λύσεων συσκευασίας με βάση το χαρτί παγκοσμίως, ανακοίνωσε την επέκταση της μακροχρόνιας συμβατικής συμφωνίας με την JLR.

Η πενταετής σύμβαση ύψους 108 εκατ. λιρών Αγγλίας με την εμβληματική βρετανική μάρκα υπογραμμίζει την πρόθεση της JLR να επενδύσει στη βιωσιμότητα ενώ σηματοδοτεί τη μετάβασή της, από μια διαδικασία συσκευασίας με βάση εμπορικά κριτήρια σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών που επικεντρώνεται στην κατασκευή και τη συναρμολόγηση βασικών προϊόντων της JLR για τοπικούς και διεθνείς πελάτες.

Η DS Smith θα προμηθεύει τις εγκαταστάσεις της JLR Mercia με μια ολοκληρωμένη λύση προϊόντων συσκευασίας που περιλαμβάνει την αποθήκευση προϊόντων συσκευασίας στις εγκαταστάσεις της DS Smith, τη συσκευασία εξερχόμενων αποστολών, καθώς και την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της JLR. Αυτή η ολιστική προσέγγιση στοχεύει στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα και βασίζεται σε μια συμφωνία σταθερού κόστους για την κάλυψη ενός συνδυασμού παροχών,επιλογών και απαιτήσεων παράδοσης.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή μιας υπηρεσίας αποθήκευσης στο εργοστάσιο και μεταφοράς που ονομάζεται JLR Just in Time (JIT), η οποία δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει μια ουσιαστικά αποδοτική προμήθεια και ροή βιώσιμων υλικών συσκευασίας. Η υπηρεσία δημιουργήθηκε, επίσης, για να διευκολύνει την απρόσκοπτη παράδοση των προϊόντων συσκευασίας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του τελικού χρήστη. Επιπλέον, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις της JLR για υπηρεσίες μετά την πώληση, η DS Smith εγκατέστησε ένα ενιαίο μοντέλο λειτουργίας στο Mercia Park της JLR στο Appleby Magna, Leicestershire, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επέκταση της σύμβασης μεταξύ DS Smith και JLR αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της JLR για την ελαχιστοποίηση της χρήσης περιττών υλικών στις συσκευασίες της και την αξιοποίηση καινοτόμου βιώσιμου σχεδιασμού για την εξάλειψη των αποβλήτων. Στο πλαίσιο της εκτεταμένης σύμβασης, η DS Smith θα διασφαλίσει ότι τυχόν πλεονάζοντα απόβλητα από κυματοειδές χαρτόνι που προκύπτει από τη διαδικασία συσκευασίας της JLR θα ταξινομούνται και θα προετοιμάζονται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση σε υλικά δευτερογενούς συσκευασίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των δύο εταιρειών στην παραγωγή και τις λύσεις συσκευασίας με ανανεωμένη στόχευση σε θέματα μηχανικής, έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και του κόστους.

Chay Ankers, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τομέα Αγοράς (MSBU), Τμήμα αυτοκινητοβιομηχανίας, DS Smith:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της σύμβασής μας με τη JLR.

Συνεργαζόμαστε για να ανακαλύψουμε νέες καινοτόμες μεθόδους για το μέλλον και για να διαμορφώσουμε από κοινού τα νέα βιομηχανικά πρότυπα στον κλάδο της συσκευασίας και του σχεδιασμού. Η νέα υπηρεσία αντικατοπτρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς συνεργαζόμαστε για τη διαχείριση της παραγωγής, της ενσωμάτωσης και τον προγραμματισμό της συσκευασίας για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, πάντα σε ευθυγράμμιση με τους κοινούς μας στόχους για τη βιωσιμότητα».

Η επέκταση της σύμβασης βασίζεται στα προηγούμενα επιτεύγματα και τις καινοτομίες των προϊόντων.

Για παράδειγμα, το 2022 η DS Smith και η JLR παρουσίασαν την υπηρεσία συσκευασίας Bumper Outer Shipper, που διευκόλυνε τη συσκευασία μεμονωμένων εξαρτημάτων οχημάτων παγκοσμίως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια αύξηση ύψους 125% στον όγκο των προφυλακτήρων που αποστέλλονται, την επέκταση της χωρητικότητας των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και την εξοικονόμηση χρόνου στη συναρμολόγηση των αυτοασφαλιζόμενων αρχικών συσκευασιών ενός τεμαχίου, ενώ παράλληλα κατέστησε ταχύτερη και ευκολότερη την αποσυσκευασία για τους αντιπροσώπους.

Η συνεχιζόμενη συνεργασία της DS Smith με την JLR αντανακλά το όραμά της να επαναπροσδιορίσει τη συσκευασία για έναν κόσμο που αλλάζει, ο οποίος πηγάζει από τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα Now & Next. Το φιλόδοξο πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα την αντικατάσταση των πλαστικών που δεν ανακυκλώνονται εύκολα, με εναλλακτικέςλύσεις με βάση το χαρτί, την εξάλειψη του διοξειδίου του άνθρακα από τις αλυσίδες εφοδιασμού και την παροχή καινοτομικών λύσεων ανακύκλωσης, με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των πελατών της στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.