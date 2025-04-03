ΑΒ Βασιλόπουλος: Νες αποκλειστικές συνεργασίες με παραγωγούς Βόρειας Ελλάδας

Η ΑΒ Βασιλόπουλος πρωτοστατεί και επενδύει σταθερά στη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και εγγύηση ποιότητας για τα εκλεκτά προϊόντα που φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων της.

Με τους τοπικούς παραγωγούς να είναι πάνω από το 80% στο σύνολο των προμηθευτών της, η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικές συνεργασίες στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ελλάδας, μένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για υψηλή ποιότητα και ποικιλία προϊόντων.

«Ο Κήπος της Ξάνθης» από τα Θερμοκήπια Θράκης: Αποκλειστικά στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η πολυετής στρατηγική συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με τα Θερμοκήπια Θράκης, τα μεγαλύτερα υδροπονικά θερμοκήπια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επεκτείνεται με τη δημιουργία μιας ετικέτας προϊόντων με τον τίτλο «Ο Κήπος της Ξάνθης», αποκλειστικάγια την ΑΒ.

Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει αγνά και νόστιμα κηπευτικά προϊόντα υδροπονίας, όπως αγγούρια, μελιτζάνες, μίνι αγγουράκια και τοματάκια, τα οποία φτάνουν καθημερινά στα καταστήματα ΑΒ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΒ προμηθεύεται το 50% της παραγωγής των Θερμοκηπίων Θράκης και στόχος της είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σημαντικά. Τα Θερμοκήπια Θράκης αξιοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια της περιοχής και οι υδροπονικές τους καλλιέργειες πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

ΜΑΝΙΟΣ – Φρέσκα ψάρια από την Καβάλα σε όλη την Ελλάδα

Η αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία MΑΝΙΟΣ μετρά πάνω από 10 χρόνια. Πρόκειται για μια εταιρεία που αποτελεί παράδειγμα υπεύθυνης αλιείας και ποιοτικής διάθεσης ψαριών. Με έδρα την Ιχθυόσκαλα Καβάλας, η ΜΑΝΙΟΣ εξασφαλίζει αποκλειστικά στην ΑΒ φρέσκα ψάρια, όπως γαύρο και σαρδέλα - τα οποία είναι και κορυφαία σε πωλήσεις - όλο τον χρόνο. Η ΜΑΝΙΟΣ διαθέτει σύγχρονο στόλο 15 φορτηγών-ψυγείων και προηγμένο συσκευαστήριο, χάρη στο οποίο πραγματοποιείται άμεση και ασφαλής διανομή των προϊόντων της καθημερινά στις αποθήκες της ΑΒ σε Σίνδο και Οινόφυτα.

Κτήμα Βιβλία Χώρα – Εκλεκτά κρασιά από τον αμπελώνα του Παγγαίου

Στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, ο βιολογικός αμπελώνας «Κτήμα Βιβλία Χώρα» προσφέρει εξαιρετικά κρασιά με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) Παγγαίο. Οι ποικιλίες, όπως ο Λευκός Ξηρός ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ και ο Ερυθρός Οίνος, καθώς και το Sole Βιδιανό, ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα και τις μοναδικές γευστικές νότες, προσελκύοντας τους λάτρεις του καλού κρασιού σε όλη τη χώρα.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τις αποκλειστικές συνεργασίες της ΑΒ με τους τοπικούς παραγωγούς, αναδεικνύουμε τον πλούτο της ελληνικής γης και θάλασσας και προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα, πάντα με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια που εγγυάται η ΑΒ Βασιλόπουλος. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου μας με νέα καταστήματα μέσα από το μοντέλο franchising».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει συνολικά 71 καταστήματα στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από το σύνολο των καταστημάτων, τα 32 είναι franchise, ενώ μέσα στο έτος προβλέπεται να ανοίξουν ακόμα 9. Με πάνω από 1.000 εργαζόμενους στην περιοχή, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμβάλλει ενεργά στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Δέσμευση στην ποιότητα και την τοπική παραγωγή

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, κάθε συνεργασία με Έλληνα παραγωγό είναι μια επένδυση στη διασφάλιση της ποιότητας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προσφορά αγνών προϊόντων υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Κάθε προϊόν που φτάνει στα ράφια της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει μια ξεχωριστή ιστορία που αξίζει να αναδειχθεί.



