Θεοδωρικάκος: Αυστηρός έλεγχος σε ασφαλιστικές εταιρείες για καταχρηστικούς όρους και αθέμιτες πρακτικές

«Έγιναν καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για μονομερή αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρείες, αν συμβαίνει αυτό και σε άλλους ασφαλισμένους θα ήθελα οι πολίτες να το καταγγείλουν στη ΓΓΕ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τις υποθέσεις αυτές για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και καταχρηστικούς όρους» τόνισε - μιλώντας στον ΑΝΤ1 - ο Yπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στις επιστολές για με τις οποίες ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ζητούν από τους πελάτες του πρώτα να πληρώνουν τα έξοδα του νοσοκομείου και μετά να αποζημιώνονται με βάση το συμβόλαιό τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι «οι εταιρείες θα πρέπει να ανακαλέσουν τις επιστολές» και προσέθεσε: «Ποιος λέει ότι ένας πολίτης που πληρώνει ασφαλιστικό συμβόλαιο έχει τα χρήματα να πληρώσει μετρητά». «Καλώ τις ασφαλιστικές εταιρείες να τηρούν απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν με τους πελάτες του», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το θέμα των τιμών ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα για να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι συζητά και θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της 28ης Μαΐου τη δημιουργία και λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, χωρίς να αλλάξει το σημερινό σύστημα. Θα προστεθεί η δυνατότητα της αδιαμεσολάβητης πώλησης από το χωράφι στο ράφι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, ενισχύοντας και τους παραγωγούς. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη δημιουργία νέας ενιαίας εθνικής αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, αναβαθμίζοντας τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Ανάπτυξης στο πρότυπο της ΑΑΔΕ. «Εξαπλασιάσαμε πρόστιμα, αυξήθηκαν οι έλεγχοι, θεσμοθετήθηκε ο νέος κώδικας δεοντολογίας και μέσα από αυτή την πολιτική έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης στην ΕΕ» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Πρώτη προτεραιότητα του αναπτυξιακού νόμου είναι η στήριξη της περιφέρειας και των παραμεθόριων περιοχών» επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του νέου νόμου αυτή την εβδομάδα. «Αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα εξελίσσεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία, για να μένουν οι νέοι μας στον τόπο τους, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, αλλά και θέματα εθνικής ασφάλειας» σημείωσε. «Η Πατρίδα μας πρέπει να είναι ισχυρή και βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι η οικονομίας μας πρέπει να είναι παραγωγική και ανταγωνιστική» προσέθεσε και έθεσε ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Για αυτό εξήγησε ότι η κυβέρνηση συνδυάζει τις μεγάλες επενδύσεις με βάση την έρευνα και την καινοτομία, ταυτόχρονα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στον Έβρο και στην ανάγκη να μειωθούν οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. «Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη σε όλο τον νομό και ο αναπτυξιακός νόμος είναι μια σημαντική ευκαιρία για αυτό» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στα κριτήρια για την ένταξη του αναπτυξιακού νόμου» ξεκαθάρισε και ολοκλήρωσε το σκεπτικό του λέγοντας πως «το νέο παραγωγικό μοντέλο απαιτεί επενδύσεις στην περιφέρεια, αλλιώς οι ροές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν αυξάνοντας το κόστος ζωής με κύριο το κόστος της στέγης». «Για αυτό» επισήμανε «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως θα δίνεται κάθε Νοέμβριο ένα ενοίκιο πίσω στους ενοικιαστές».

Πηγή: skai.gr

