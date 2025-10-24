«Η καινοτομία είναι η δύναμη που αλλάζει την πορεία μιας χώρας» σημείωσε η 'Α αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας στην εκδήλωση Power of Innovation 2025, του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε χθες στον χώρο του Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα και ήταν αφιερωμένη στην καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Η κ. Εφραίμογλου υπογράμμισε ότι η καινοτομία δεν αποτελεί μια θεωρητική έννοια, αλλά «έναν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μηχανισμό αλλαγής» που ενισχύει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονης οικονομίας. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό της ρόλο για την τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «η δυνατότητά μας να παράγουμε και να αξιοποιούμε τη γνώση με δικούς μας όρους, μέσα από ελληνικά χέρια και ελληνικά μυαλά, είναι το κλειδί για την πρόοδο».

Αναφερόμενη στα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, η 'Α αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε τη σημαντική βελτίωση της χώρας στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με τις δαπάνες να αυξάνονται από 0,44% του ΑΕΠ το 2014 σε 0,55% το 2024. «Η πρόοδος αυτή δείχνει ότι η χώρα κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «παραμένουμε κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., γεγονός που αναδεικνύει πόσο κρίσιμο είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γνώση και την καινοτομία».

Η κ. Εφραίμογλου επεσήμανε ότι η τεχνολογική κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανεξαρτησία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Η καινοτομία δεν ευδοκιμεί σε απομόνωση· χρειάζεται συνεργατικά οικοσυστήματα, όπου η γνώση διαχέεται, οι άνθρωποι συνεργάζονται και οι θεσμοί λειτουργούν ως γέφυρες και καταλύτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των θεσμικών φορέων, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι καθοριστικός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάνοντας αναφορά στον ρόλο του ΕΒΕΑ και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - ΘΕΑ, μέσα από την οποία δεκάδες νέες επιχειρήσεις λαμβάνουν ετήσια στήριξη ανέφερε: «Το ΕΒΕΑ αποτελεί διαχρονικά τον χώρο συνάντησης της παράδοσης με το μέλλον — των καθιερωμένων επιχειρήσεων με τις νεοφυείς, της εμπειρίας με τη φρεσκάδα των ιδεών» και υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η επιβίωση των start-ups, αλλά η ένταξή τους στον κορμό της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας.

«Η πραγματική καινοτομία δεν είναι μόνο το νέο προϊόν· είναι η νέα νοοτροπία — η κουλτούρα του πειραματισμού, της συνεργασίας και της διαρκούς εξέλιξης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πρόοδος έρχεται «όταν μετατρέπουμε τη γνώση σε πράξη και την πράξη σε πρόοδο».

Η κυρία Εφραίμογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη λίστα Fortune 40 Under 40, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τη νέα γενιά Ελλήνων ηγετών ενώ επισήμανε ότι «η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη φαντασία και την αποφασιστικότητα να πρωταγωνιστήσει διεθνώς».

Κλείνοντας την ομιλία της, η κυρία Εφραίμογλου απηύθυνε κάλεσμα για ένα σταθερό και ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

«Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή: να ενώνει δυνάμεις, να ενθαρρύνει τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και να υπηρετεί με συνέπεια τον στόχο μιας Ελλάδας που παράγει αξία μέσα από τη γνώση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η καινοτομία δεν είναι ζήτημα μεγέθους, αλλά νοοτροπίας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί· χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί, συντονισμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί».

Η κυρία Εφραίμογλου έκλεισε την ομιλία της με το μήνυμα πως η πραγματική δύναμη της καινοτομίας βρίσκεται στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν και τη μετατρέπουν, μέσα από συνεργασία και όραμα, σε συλλογική πρόοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.