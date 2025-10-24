Η Energean ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Energean Israel υπέγραψε συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines Ltd. (INGL) για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του υπό κατασκευή αγωγού Nitzana, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Ο αγωγός Nitzana είναι ένας νέος χερσαίος αγωγός που θα κατασκευαστεί από το Ramat Hovav μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο στην περιοχή Nitzana.

Οι όροι της συμφωνίας αφορούν την προμήθεια έως 1 bcm/έτος για περίοδο 15 ετών, ενώ προβλέπεται η παράταση αλλά και η πρόωρη λήξη της. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης δικαιώματα, κατά τη φάση κατασκευής, πρόσβασης στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αγωγού Jordan-North.

Ο αγωγός Nitzana αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο 36 μήνες αφότου και τα τρία μέρη υπογράψουν συμφωνίες μεταφοράς που καλύπτουν την πλήρη χωρητικότητα του έργου.

Το μερίδιο 16,4% της Energean Israel στο κόστος κατασκευής του αγωγού και του σταθμού συμπίεσης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω ενός νέου μη εξασφαλισμένου 10ετούς δανείου ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων που παρέχεται από την Bank Hapoalim. Μετά από την αρχική προκαταβολή 40%, το υπόλοιπο κόστος θα καταβληθεί σύμφωνα με τα ορόσημα κατασκευής από το δάνειο και μετρητών.

Η Energean υπέγραψε μη δεσμευτικό έγγραφο όρων με έναν πελάτη της στην Ανατολική Μεσόγειο για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, σχολίασε: «Η περιφερειακή συνδεσιμότητα φυσικού αερίου και η μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κρίσιμης σημασίας, γι' αυτό και είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσω την υπογραφή της συμφωνίας μεταφοράς μέσω του Nitzana. Η Energean βρίσκεται σε καλή θέση ως βασικός περιφερειακός παράγοντας και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση όλων των ευκαιριών εξαγωγής από τα ισραηλινά περιουσιακά μας στοιχεία, προς το συμφέρον των μετόχων μας, της ισραηλινής αγοράς φυσικού αερίου και της περιοχής. Αυτή η προσέγγιση συμπληρώνεται από τη δηλωμένη πολιτική του ισραηλινού Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο υποστηρίζει την επέκταση και τη βελτιστοποίηση των εξαγωγών φυσικού αερίου ως μέσο ενίσχυσης της αγοράς. Παρόλο που το θεμέλιο των ταμειακών ροών μας προέρχεται από τις μακροπρόθεσμες εγχώριες συμβάσεις μας, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της ανάπτυξης των ετήσιων πωλήσεων φυσικού αερίου μας».

