Έκλεισε το βιβλίο προσφορών με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ μετά την επανέκδοση 15 ετών και 30ετων ομολόγων συγκεντρώνοντας προσφορές συνολικού ύψους άνω των 56,5 δισ. ευρώ.

Με τις επανεκδόσεις το ελληνικό δημόσιο καλύπτει σχεδόν το σύνολο των 8 δισ. ευρώ που προγραμμάτιζε να αντλήσει στο σύνολο του έτους από τις αγορές ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, για τον 15ετή τίτλο υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ και το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2 δισ. ευρώ από την επανέκδοση. Αντίστοιχα, για το 30ετές υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 21,5 δισ. και το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 1 δισ. ευρώ.

