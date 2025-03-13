ΙΕΝΕ: Καθαρή εξαγωγός σε ηλεκτρισμό προς γειτονικές χώρες η Ελλάδα

Η Ελλάδα υπήρξε καθαρή εξαγωγός χώρα σε ηλεκτρισμό προς τις γειτονικές χώρες τον Φεβρουάριο του 2025.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση, σχετικά με τις παρατηρήσεις του μηνιαίου Δελτίου Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που κυκλοφόρησε χθες.

Μια άλλη διαπίστωση αφορά την περιορισμένη σχετικά συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα, που έφθασε στο 37%, ενώ αν προστεθεί και η συμμετοχή των νερών (υδροηλεκτρικά έργα), η συνολική συμμετοχή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας φθάνει το 40%, που όμως υπολείπεται κατά πολύ από τα υψηλά ποσοστά το δ' τρίμηνου του 2024.

Οι επίκαιρες παρατηρήσεις του Δελτίου του ΙΕΝΕ για τον Φεβρουάριο συνοψίζονται ως εξής:

- Αυξημένη εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Φεβρουάριο του 2025, καλύπτοντας το 55% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα που ανήλθε στο 52%. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 2,573,159 MWh και 1,727,419 MWh αντίστοιχα, ενώ από τον λιγνίτη έφτασε τις 245,632 MWh.

- Το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή τον περασμένο Φεβρουάριο χαρακτηρίστηκε από ισχυρή συμμετοχή του φυσικού αερίου, ακολουθούμενο από τις ΑΠΕ, συνεισφέροντας στα επίπεδα του 55% και 37% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 21% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ μειώθηκε κατά 9%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Φεβρουάριο του 2025 ήταν στο 55%, από το 34% τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 37% τον περασμένο Φεβρουάριο από το 46% τον Φεβρουάριο του 2024, μεταβολές που αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.

- Άνοδος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μέση ΤΕΑ τον Φεβρουάριο του 2025 εμφανίστηκε αυξημένη κατά 14% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στα 154.09 ευρώ/MWh, ενώ αυξήθηκε κατά 109% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024. Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας, με την μέση τιμή για τον Φεβρουάριο του 2025 να διαμορφώνεται στα 56.7 ευρώ/MWh από 45.4 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο του 2025.

- Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 4,433,624 MWh τον Φεβρουάριο του 2025, κινούμενη καθοδικά μετά από τρεις συνεχόμενους μήνες ανοδικής πορείας.

- Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2025 ανήλθε στις 11,665 MWh, ενώ η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 326,610 MWh, καταγράφοντας μειωμένες εισαγωγές σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Ομοίως, η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2025 ανήλθε στις 26,037 MWh, ενώ η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 729,036 MWh, καταγράφοντας μειωμένες εξαγωγές σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Βάσει των ανωτέρω, η Ελλάδα υπήρξε καθαρή εξαγωγός χώρα σε ηλεκτρισμό προς τις γειτονικές χώρες τον Φεβρουάριο του 2025, με τις συνολικές καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται σε -402,426 MWh.

- Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον Φεβρουάριο του 2025 ανήλθαν σε 7.9 TWh, αμετάβλητες σε μηνιαία βάση και αυξημένες κατά 61% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

- Η συνεισφορά των εισαγωγών LNG, μέσω των δύο πλέον σημείων εισόδου της χώρας (Αγία Τριάδα και Αμφιτρίτη), διαμορφώθηκε στο 46% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου τον περασμένο Φεβρουάριο, με το υπόλοιπο 40% να προέρχεται από την πύλη του Σιδηροκάστρου (προερχόμενο από την Ρωσία) και το 14% από τη Νέα Μεσημβρία (προερχόμενο από το Αζερμπαϊτζάν).

