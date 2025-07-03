Εκδήλωση για το Κλιματικά Ουδέτερο Μέλλον της Ευρώπης (CO₂ Transport and Storage in the Mediterranean: Unlocking Regional Solutions for Europe's Net-Zero Future) πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα (ΕΛΚ, Ελλάδα).

Η εκδήλωση, η οποία είχε τη μορφή πρωινού εργασίας, με οικοδεσπότη τον ΔΕΣΦΑ, απευθυνόταν σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του κλάδου Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS), συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων βιομηχανικών ρυπαντών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂, ενόψει της παρουσίασης του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τη μεταφορά CO₂ και της αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Το βασικό μήνυμα της συζήτησης, ήταν ότι η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα στη Μεσόγειο δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη, διασυνοριακή συνεργασία και ένα σαφές, υποστηρικτικό και με μελλοντική προοπτική ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο - στοιχεία που μπορούν να τοποθετήσουν τη Μεσόγειο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ο ΔΕΣΦΑ εργάζεται ήδη για την ανάπτυξη ισχυρών υποδομών που θα υποστηρίξουν τον ρόλο της χώρας στη δημιουργία ενός κόμβου δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης άνθρακα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εταιρεία παρουσίασε το ApolloCO₂, το εμβληματικό της έργο στον τομέα του CCS που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου δικτύου μεταφοράς αερίου CO₂, ενώ παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα για την υγροποίηση των δεσμευμένων ποσοτήτων CO₂ και τη θαλάσσια μεταφορά τους προς υπεράκτιες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι το έργο έχει ήδη αναγνωριστεί από την ΕΕ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).

Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

* Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής (ΕΛΚ, Ελλάδα), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

* Maria Rita Galli, διευθύνουσα σύμβουλος, ΔΕΣΦΑ

* Αναστάσιος Βλασσόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, HELLENiQ Upstream

* 'Αρης Τσικούρας, διευθυντής Στρατηγικής Απανθρακοποίησης, TITAN Cement Group

* Paolo Testini, διευθυντής CCS και Αφαίρεσης Άνθρακα, SNAM

* Daniel Mes, μέλος της Ομάδας Δράσης για την Ανταγωνιστικότητα του Μέλλοντος της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

