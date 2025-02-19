Η METLEN Energy & Metals (METLEN) ανακοινώνει ότι προχώρησε στη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων στρατηγικών συμφωνιών με τη Rio Tinto, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό βωξίτη και τη διάθεση της αλουμίνας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, η METLEN έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε μια μεγάλης κλίμακας επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας στην αλουμίνα, μέσω μιας εμβληματικής επένδυσης στο ιστορικό εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Η επένδυση αυτή θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγή αλουμίνας, από 865.000 τόνους σε 1.265.000 τόνους ετησίως.

Για την υποστήριξη αυτής της επέκτασης, η Rio Tinto και η METLEN υπέγραψαν δύο σημαντικές και μεγάλης κλίμακας συμφωνίες, σύμφωνα με τις οποίες:

Συμφωνία προμήθειας βωξίτη: Η Rio Tinto θα προμηθεύει περίπου 14,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βωξίτη από το μεταλλείο CBG στη Γουινέα, για περίοδο 11 ετών (2027-2037). Οι ποσότητες αυτές θα συμπληρώνουν την εγχώρια παραγωγή της METLEN από τα τοπικά μεταλλεία της.

Συμφωνία απορρόφησης αλουμίνας: Η METLEN θα προμηθεύει τη Rio Tinto με 3,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αλουμίνας, προερχόμενους από τη νέα μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, για περίοδο 8 ετών (2027-2034), με δυνατότητα τριετούς παράτασης (2035-2037).

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, δήλωσε: «Αυτή η στρατηγική συνεργασία με τη Rio Tinto αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για τη METLEN, διασφαλίζοντας μια σταθερή και ανταγωνιστική εφοδιαστική αλυσίδα για τη διευρυμένη παραγωγή αλουμίνας μας. Με αυτές τις συμφωνίες, ενισχύουμε την ανταγωνιστική μας θέση και εδραιώνουμε την παρουσία μας στην παγκόσμια αγορά αλουμίνας.»

Ο Jerome Pécresse, Chief Executive της Rio Tinto Aluminium, ανέφερε: «Η Rio Tinto είναι πολύ ικανοποιημένη που δημιουργεί αυτή τη μακροπρόθεσμη συνεργασία με τη METLEN Energy & Metals, διασφαλίζοντας την προμήθεια αλουμίνας για τις δραστηριότητές μας στην περιοχή του Ατλαντικού, ώστε να συνεχίσουμε την παραγωγή υψηλής ποιότητας, χαμηλών εκπομπών άνθρακα αλουμινίου για τους πελάτες μας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση μας στην Ευρώπη.»

Αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στη στρατηγική της METLEN για την ενίσχυση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην παγκόσμια αγορά αλουμίνας. Εξασφαλίζοντας μια μακροπρόθεσμη προμήθεια βωξίτη και μια σταθερή συμφωνία απορρόφησης της παραγωγής αλουμίνας, η METLEN εδραιώνει τη θέση της ως βασικός παίκτης του κλάδου, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.