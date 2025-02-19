ΔΕΣΦΑ: Ενισχύει την παρουσία του στο Κουβέιτ 

Ο ΔΕΣΦΑ, έχοντας αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση του Τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG Al-Zour της κρατικής εταιρείας του Κουβέιτ, διοργάνωσε την πρώτη του εκδήλωση στη χώρα με τίτλο «Unlocking the Future of Energy Transition: A Deep Dive into DESFA» στις 12 Φεβρουαρίου 2025. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση καινοτόμων στρατηγικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και στη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου στο Κουβέιτ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενδιαφερόμενοι από διάφορους τομείς για να συζητήσουν το εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη και το Κουβέιτ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η εκδήλωση είχε ως στόχο να παρουσιάσει εις βάθος τον κομβικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ στη μεταφορά φυσικού αερίου και τη σημαντική συμβολή της εταιρείας στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κουβέιτ και στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, Ιωάννης Πλώτας, και ο Πρέσβης της Κύπρου στο Κουβέιτ, Ανδρέας Παναγιώτου.

Κατά τις εναρκτήριες ομιλίες τους, η CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, ο Έλληνας Πρέσβης Ιωάννης Πλώτας και ο Κωνσταντίνος Μαρούλης, KIPIC/LNGI O&M Contractor Representative & Plant Manager από τον ΔΕΣΦΑ, υπογράμμισαν την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ, καθώς και την τεχνογνωσία του ΔΕΣΦΑ στη διαχείριση υποδομών φυσικού αερίου παγκόσμιων προδιαγραφών. Παράδειγμα αποτέλεσε η άριστη λειτουργία του τερματικού σταθμού LNG Al-Zour της KIPIC αλλά και ο τερματικός σταθμός LNG του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, που αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ανέφερε κατά την εναρκτήρια ομιλία της: «Αυτή η ημέρα έχει ως στόχο να παρουσιάσει την εταιρεία μας και να προβάλει την εμπειρία και παρουσία μας στο Κουβέιτ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λειτουργώντας με άριστο τρόπο τον τερματικό σταθμό LNGI της KIPIC. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας ως ευρωπαϊκός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προσπάθειές μας να συνδυάσουμε τις βασικές μας ικανότητες και την τεχνογνωσία μας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος: ενεργειακή διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και βιωσιμότητα».

Τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές και να παρουσιάσουν τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και τις προσπάθειές του ΔΕΣΦΑ για την επίτευξη της βιωσιμότητας με τη δημοσίευση εκθέσεων ESG, αναλύοντας επίσης το γενικό σχέδιο και της δέσμευσής μας για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΔΕΣΦΑ επισήμανε τις σημαντικές προσπάθειές του για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της απεξάρτησης από τον άνθρακα. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο και τα ανανεώσιμα αέρια, καθώς και καινοτόμες λύσεις απεξάρτησης από τον άνθρακα, όπως οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, τοποθετώντας τον ΔΕΣΦΑ ως κεντρικό πυλώνα για την επίτευξη ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Abdullah Al-Ajmi (Team Leader Gas Operations από την KIPIC), ο Ιωάννης Χωματάς (Chief Asset Development Officer από τον ΔΕΣΦΑ) και ο Κωνσταντίνος Μαρούλης (KIPIC/LNGI O&M Contractor Representative & Plant Manager από τον ΔΕΣΦΑ), αναφέρθηκαν στον βασικό ρόλο του LNG ως αξιόπιστης και καθαρότερης πηγής ενέργειας που αποτελεί καύσιμο-γέφυρα στον δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση τόσο για την Ευρώπη όσο και για το Κουβέιτ, καθώς και τη σημασία της προώθησης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage — CCS).

Η εκδήλωση του ΔΕΣΦΑ στο Κουβέιτ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία, ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην περιοχή, διερευνώντας συνεργατικές προσπάθειες και συνέργειες για την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης για ένα πιο ‘’πράσινο’’ ενεργειακό μέλλον.

