Επιβάτης επιτέθηκε σε εργαζόμενο της Hellenic Train σε συρμό του Προαστιακού

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από επιβάτη δέχθηκε την Τρίτη συνοδός συρμού του Προαστιακού, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Το συμβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, έλαβε χώρα στον σταθμό Πύργος Βασιλίσσης, ενώ προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον δράστη, μια επιβάτιδα και τον εργαζόμενο της εταιρείας.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο συνοδός της αμαξοστοιχίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Στις 18.02.2025 στη γραμμή 1217 του Προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο-Πειραιάς, επιβάτης επιτέθηκε στον συνοδό της αμαξοστοιχίας με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Το συμβάν έλαβε χώρα στον σταθμό Πύργος Βασιλίσσης, όπου προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον δράστη, μια επιβάτιδα και τον εργαζόμενο της εταιρείας. Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο συνοδός της αμαξοστοιχίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Η Hellenic Train καταδικάζει κάθε μορφή βίας και υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη και φροντίδα των ουσιοεξαρτημένων ατόμων, ώστε οι καθημερινές μετακινήσεις με τρένο να πραγματοποιούνται με ασφάλεια. Μαζί με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχουν αναλάβει μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξοπλίζει το προσωπικό της Hellenic Train, των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με ενσυναίσθηση, γνώσεις και δεξιότητες ώστε να προσεγγίσουν και να διαχειρίζονται με γνώση και κατανόηση τα περιστατικά που συναντούν καθημερινά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι επιβάτες, που κάνουν χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή τα άτομα που επικαλούνται ψευδώς τη συμμετοχή τους σε προγράμματα απεξάρτησης, για να αποφύγουν την πληρωμή εισιτηρίου.

Παρά το λυπηρό αυτό περιστατικό, η Hellenic Train θα συνεχίσει να προσπαθεί καθημερινά να αλλάξει τη νοοτροπία έναντι των ουσιοεξαρτημένων συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.