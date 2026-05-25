ΔΕΗ: Από αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποίησε απόψε η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ από Έλληνες και ξένους επενδυτές και η εταιρεία άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ γνωστοποίησε, επίσης, ότι τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026 - 2030 για την συγχρηματοδότηση των εξής επενδύσεων:

1. 6,7 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030,

2. 1,2 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028,

3. 1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και

4. στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, στο Δημόσιο κατανεμήθηκε το 30,33 % των νέων μετοχών ενώ η CVC πήρε το 28,24 % των νέων μετοχών. Οι υπόλοιπες μετοχές κατανεμήθηκαν σε Έλληνες και ξένους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Πηγή: skai.gr

