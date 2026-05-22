Σε δημόσια διαβούλευση η στρατηγική επένδυση της Παπαδοπούλου στον Βόλο ύψους 59,6 εκατ. ευρώ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα έως και την 1η Ιουνίου το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας στη μονάδα παραγωγής του Βόλου, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η εταιρεία, με αίτησή της προς την Enterprise Greece A.E., ζητά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Επέκταση Παραγωγικής Δυναμικότητας της εταιρείας Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» στις προβλέψεις του ν. 4864/2021 για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Η επένδυση αφορά την επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στην Κοινότητα Διμηνίου, εντός της Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας, η αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, η περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Το εργοστάσιο της εταιρείας στον Βόλο λειτουργεί από το 1980 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποκτήσει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης εντός του υφιστάμενου ιδιόκτητου οικοπέδου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη ζήτηση και τους περιορισμούς των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 59,59 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 30 νέων θέσεων εργασίας.

Η εταιρεία αιτείται την υπαγωγή του έργου στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας», διεκδικώντας παράλληλα τα προβλεπόμενα κίνητρα που αφορούν φορολογικές ενισχύσεις, ταχεία αδειοδότηση και ενίσχυση δαπανών, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ε.Π.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

