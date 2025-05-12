Αύξηση στα έσοδα και την επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 5,8 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 10,4 εκατ. ευρώ ήτοι 9,0% σε 125 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 202 σε σχέση με το 1ο Τρίμηνο 2024, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης, καθώς και των επιδόσεων των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 65 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2024. Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 26,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης με τη σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (MSP) και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (Apron) να έχει ήδη ανατεθεί, οριοθετώντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής.

Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) για το 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία σημειώνοντας κάλυψη 89,22%, αντλώντας κεφάλαια ύψους 84,75 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Ο κ. Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μετόχους μας για την εξαιρετική ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος, με ποσοστό συμμετοχής 89.22%, δίνοντας εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή πορεία του ΔΑΑ.

Η ευέλικτη λύση της επανεπένδυσης προσέφερε στους μετόχους μας μεγαλύτερη επιλογή ως προς τον τρόπο λήψης του μερίσματος τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κεφαλαιακή μας θέση και το πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους».

Εξελίξεις στην Αεροπορική κίνηση

Κατά το α΄ Τρίμηνο του έτους, το οποίο είναι παραδοσιακά χαμηλότερο σε επιβατική κίνηση, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 5,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 11,4% σε σχέση με το 1ο Τρίμηνο του 2024. Η ισχυρή επίδοση του 2024, συνέχισε και το πρώτο τρίμηνο του 2025, με υψηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα του αεροπορικού ταξιδιού (ειδικά για σκοπούς αναψυχής) παρά τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Όλες οι αγορές κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση, με τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση, αντανακλώντας την ενισχυμένη συνδεσιμότητα δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Αθήνα ως προορισμό.

Η ιδιαίτερη αύξηση της διεθνούς κίνησης στηρίχθηκε περαιτέρω και από την αυξανόμενη προτίμηση των Ελλήνων ταξιδιωτών για διεθνείς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση 3,1% και 15,0% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στη μηνιαία κατανομή της κίνησης, ο αριθμός επιβατών παρουσίασε διψήφιο ή υψηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης και τους τρεις μήνες (%2025/2024: Ιαν: +14,5%, Φεβ: +9,4%, Μαρ: +10,8%).

Οι βασικές τάσεις της αγοράς και οι μέχρι σήμερα εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η ζήτηση επιβατών πρόκειται να διατηρήσει την αυξητική της πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του πρώτου τριμήνου. Η αβεβαιότητα που διέπει το μακροοικονομικό περιβάλλον, ωστόσο, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τάσεις της κίνησης κατά τη συνέχεια του έτους, ιδίως εάν αυξηθεί η πιθανότητα ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης Σχεδιασμού και Κατασκευής (Design and Build) με την κοινοπραξία ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών TERNAREDEX για το ν πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (North-West Apron).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την κατασκευή ενός επταώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων με συνολικά περίπου 3.500 θέσεις στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του κεντρικού αεροσταθμού, καθώς και την ανάπτυξη 32 θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών κατηγορίας C στο βορειοδυτικό τμήμα της πίστας και ενός κτιρίου εξυπηρέτησης, μαζί με τους προσκείμενους τροχόδρομους και τις απαραίτητες γέφυρες εξυπηρέτησης.

Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend)

H Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 14ης Απριλίου 2025 ενέκρινε τη διανομή (διάθεση) στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, ήτοι συνολικού μεικτού διανεμητέου ποσού Euro235.860.000 (Euro0,7862 ανά μετοχή), με δυνατότητα επιλογής των Μετόχων να επανεπενδύσουν ποσό έως Euro100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του τετραετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (2025 - 2028), συνολικού ποσού έως και 240 εκατ. ευρώ, για το σύνολο της τετραετίας.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) θα αποφέρει αύξηση της αξίας για τους μετόχους μέσω επενδύσεων στις Αεροπορικές Δραστηριότητες με αντίστοιχη αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της σχετικής απόδοσης σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ΔΑΑ.

Στις 5 Μαΐου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας στα 8,88 ευρώ ανά μετοχή, υπολογισμένη με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP - Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος (δηλαδή από την 25.04.2025 έως και την 02.05.2025), μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) για το 2025 έτυχε αποδοχής από 2.346 μετόχους που επέλεξαν να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία, σημειώνοντας κάλυψη 89.22%, αντλώντας κεφάλαια ύψους 84,75 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025, θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος σε μετρητά, ενώ 9.544.087 νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.