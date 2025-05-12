United Fiber: Τον Οκτώβριο του 2025 η ολοκλήρωση της νέας υπογειοποιημένης σύνδεσης Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Ότι η κατασκευή της νέας υπογειοποιημένης σύνδεσης Αθήνας - Θεσσαλονίκης προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, επιβεβαιώνει η United Fiber (UF), 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, με δελτίο Τύπου.

Αναλυτικότερα, η United Fiber είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της υποδομής νέας γενιάς οπτικών ινών στην ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωσή του, το κρίσιμο αυτό έργο θα τεθεί σε εμπορική εκμετάλλευση από την United Group International (UGI), την εξειδικευμένη επιχειρηματική μονάδα της United Group, που έχει ως αντικείμενο τις δραστηριότητες χονδρικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου.

Ακρογωνιαίος λίθος για την επέκταση των υποδομών της United Fiber

Η νέα αυτή διασύνδεση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επέκταση των υποδομών της United Fiber στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα προσφέρει μία προηγμένη, υψηλής χωρητικότητας σύνδεση, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση από hyperscalers, OTTs και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης, η UGI συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας σε σημαντική ψηφιακή πύλη ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κεντρική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο Paolo Ficini, CEO της UGI, δήλωσε: «Η διασύνδεση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες υποδομών που απαιτεί η σημερινή ψηφιακή οικονομία και η UGI μπορεί να τις παρέχει στην αγορά με τον πιο ευέλικτο και στοχευμένο τρόπο».

Ανθεκτική διασύνδεση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά

Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας προσελκύει υποβρύχια καλωδιακά συστήματα και το ενδιαφέρον των hyperscalers. Ωστόσο, το υφιστάμενο δίκτυο κορμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε απαρχαιωμένα εναέρια καλώδια ή σε δίκτυα περιορισμένης χωρητικότητας. Η πλήρως

υπογειοποιημένη διασύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης της United Fiber έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας:

Μια κατασκευή με φυσική γεωγραφική διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα στις κλιματικές συνθήκες.

Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (latency) και αυξημένη χωρητικότητα.

Άμεση διασύνδεση με το δίκτυο οπτικών ινών μεγέθους άνω των 50.000 χλμ. της United Group, το οποίο διασχίζει τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η διασύνδεση αυτή ενοποιείται με τις νέες επεκτάσεις της United Fiber προς τη Βουλγαρία και την Τουρκία, δημιουργώντας έναν μεγαλύτερο, υψηλής απόδοσης διάδρομο μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Υπηρεσίες χονδρικής από την UGI

Η UGI, που παρέχει τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες χονδρικής, θα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μέσω της νέας σύνδεσης, όπως:

Υπηρεσίες IRU σκοτεινής οπτικής ίνας και alien wavelength

Διαχειριζόμενες και μη διαχειριζόμενες υπηρεσίες MPLS

Υπηρεσίες IP transit, χωρητικότητας και carrier Ethernet

Ενσωμάτωση με κέντρα δεδομένων και δυνατότητες συνεγκατάστασης (co-location)

Όλες οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από 24/7 παρακολούθηση, αυστηρές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLAs) και εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να αναπτύσσουν επεκτάσιμες εφαρμογές, χαμηλής καθυστέρησης.

Ενίσχυση της ανάπτυξης και απελευθέρωση αξίας

Με την ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας να βρίσκεται σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης – ενισχυμένη από επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις υποδομές cloud και τα κέντρα δεδομένων – η νέα αυτή διασύνδεση θα αποτελέσει θεμελιώδης υποδομή για το μέλλον. Παράλληλα, το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης (open-access) και ουδετερότητας παρόχων (carrier-neutral) της UGI διασφαλίζει ότι οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα αυτή διασύνδεση.

Ο Paolo Ficini σημείωσε ότι «ο ρόλος μας είναι να προσφέρουμε στην αγορά τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η United Fiber, με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Η UGI γεφυρώνει τις προηγμένες υποδομές με τις εμπορικές ευκαιρίες, βοηθώντας την ευρύτερη περιοχή να αναπτύξει περαιτέρω τις ψηφιακές της δυνατότητες».

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η διασύνδεση οπτικής ίνας Αθήνας - Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της United Fiber και της UGI που περιλαμβάνει:

Επέκταση της περιφερειακής συνδεσιμότητας μέσα από διασυνοριακά έργα υποδομών.

Συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.

Ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε λογισμικό που υποστηρίζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI-ready).



