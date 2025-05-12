Ο ΗΡΩΝ φωτίζει τις ευχές των παιδιών

Ο ΗΡΩΝ, ο κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής του για υπεύθυνη και ουσιαστική παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, εγκαινιάζει μία σειρά νέων καταστημάτων με ανανεωμένο concept και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Η έναρξη λειτουργίας κάθε νέου σημείου εξυπηρέτησης θα συνδέεται με την υποστήριξη του έργου του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), φέρνοντας στο επίκεντρο τη δύναμη της προσφοράς, της ελπίδας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε πόλη όπου ανοίγει νέο κατάστημα ΗΡΩΝ, η εταιρεία θα στηρίζει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που μένει στην περιοχή του καταστήματος, πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή πράξη αγάπης. Την ημέρα των εγκαινίων του νέου καταστήματος ΗΡΩΝ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν συμβολικά στην εκπλήρωση της ευχής, τοποθετώντας ένα μικρό αστέρι πάνω σε μια ειδικά σχεδιασμένη φωτεινή κατασκευή σε σχήμα αστεριού. Η διαδραστική αυτή εμπειρία, που θα πρωταγωνιστεί στην τελετή εγκαινίων των νέων καταστημάτων ΗΡΩΝ, θα δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε έναν συμβολικό αλλά ουσιαστικό σκοπό.

Η ευχή κάθε παιδιού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής του προς τη θεραπεία. Η πραγματοποίηση της ευχής είναι ένα ταξίδι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο, ώστε να δώσει χαρά, δύναμη και ελπίδα και να κάνει κάθε παιδί να πιστέψει ότι όλα μπορούν να συμβούν.

Τα εγκαίνια των νέων καταστημάτων ΗΡΩΝ ξεκίνησαν στις 10 Μαΐου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και ακολουθούν στην Κόρινθο (17 Μαΐου), στην Τρίπολη (24 Μαΐου) και στη Σπάρτη (14 Ιουνίου).

Μέσα από την υποστήριξη του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), ο ΗΡΩΝ μετατρέπει τα εγκαίνια των νέων καταστημάτων ΗΡΩΝ σε μια γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης, αφήνοντας, παράλληλα, ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται.

