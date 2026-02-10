Coca-Cola HBC: Αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 11,5% το 2025

Αύξηση των λειτουργικών της κερδών κατά 11,5% σημείωσε το 2025, η Coca-Cola HBC, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 της εταιρείας.

Η Coca-Cola HBC προτείνει τακτικό μέρισμα €1,20 ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε ετήσια βάση.

Βασικά σημεία επιδόσεων έτους

Η εστίαση στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 8,1% σε οργανική βάση

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω των επιδόσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά (+2,5%), και στα ποτά ενέργειας (+28,3%).

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 5,1% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM) και του χαμηλότερου επιπέδου πληθωρισμού.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε δημοσιευμένη βάση στα €11.604,5 εκατ., λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά2, οδηγώντας σε αύξηση των μεριδίων αγοράς μας για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Ισχυρή αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 11,5% σε οργανική βάση

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1.356,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 13,8% σε δημοσιευμένη βάση και 11,5% σε οργανική βάση.

Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε δημοσιευμένη βάση ανερχόμενο σε 11,7% και κατά 40 μονάδες βάσης σε οργανική βάση.

Το συγκρίσιμο περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, σε 36,8%, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής μόχλευσης.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων αυξήθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων μάρκετινγκ με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης.

Η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) ενισχύθηκε κατά 100 μονάδες βάσης, στο 19,4%, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας.

Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,3% σε οργανική βάση, λόγω της ανάπτυξης των εσόδων ανά κιβώτιο, με σταθερούς όγκους πωλήσεων σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,8% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης των επενδύσεων στην αγορά.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης τόσο των εσόδων ανά κιβώτιο όσο και του όγκου πωλήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,6% σε οργανική βάση.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,2% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του όγκου πωλήσεων στην Αφρική, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,2% σε οργανική βάση.

Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, διατήρηση του επιπέδου των καθαρών ταμειακών ροών και περαιτέρω αποδόσεις για τους μετόχους

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σημείωσαν αύξηση κατά 19,7% και διαμορφώθηκαν στα €2,72 λόγω των ισχυρών λειτουργικών κερδών και των χαμηλότερων από το αναμενόμενο χρηματοοικονομικών εξόδων.

Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €700 εκατ. σημειώνοντας σταθερές επιδόσεις παρά την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ισχυρός ισολογισμός με το λόγο του καθαρού δανεισμού προς το συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε 0,7x.

Προτεινόμενο τακτικό μέρισμα στα €1,20 ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε ετήσια βάση και ποσοστό καταβολής μερίσματος 44%.

Περαιτέρω επενδύσεις και πρόοδος στις στρατηγικές προτεραιότητες

Συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στις 21 Οκτωβρίου 2025, με την οποία θα ενωθούν δύο κορυφαίες εταιρείες εμφιάλωσης στην Αφρική με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης.

Συνεχιζόμενη στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανθρακούχων αναψυκτικών μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, όπως η καμπάνια «Share a Coke», με κύριο στόχο την αύξηση των συναλλαγών και την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας του σήματος.

Συνεχείς κορυφαίες επιδόσεις στα ποτά ενέργειας, με δέκατο συνεχόμενο έτος ισχυρής διψήφιας ανάπτυξης, χάρη στις καινοτομίες του Monster και των Predator και Fury στην Αφρική.

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο του Costa Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Συνεχιζόμενη επένδυση στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και της εξατομικευμένης υλοποίησης της στρατηγικής στην αγορά, αυξάνοντας την αξία για την εταιρεία και τους πελάτες της.

Ηγετική θέση όσον αφορά τη βιωσιμότητα σημειώνοντας σημαντική πρόοδο ως προς τους στόχους για το Mission 2025. Τα πλήρη αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα θα περιγραφούν λεπτομερώς στην Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση για το 2025.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Είμαι περήφανος, καθώς πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης υλοποίησης των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων.

Με στοχευμένες επιλογές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, πετύχαμε αύξηση του μεριδίου αγοράς και ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά και τα ποτά ενέργειας, κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας.

Συνεχίσαμε τις στοχευμένες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, εστιάζοντας στον ψηφιακό τομέα, τα δεδομένα και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ενισχύσουμε την εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά και την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας για την συνεχή προσπάθεια και αφοσίωσή τους, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Ενισχύσαμε συνεργασίες με πελάτες που δημιουργούν οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινότητες, σημειώνοντας παράλληλα πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40. Αξιοποιήσαμε ευκαιρίες μέσω του The Coca-Cola HBC Foundation, προκειμένου να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη σε κοινότητες που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες στις αγορές μας.

Το 2025 ανακοινώσαμε επίσης την εξαγορά-ορόσημο της Coca-Cola Beverages Africa. Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία για σχεδόν 75 χρόνια και με την προσθήκη της Αιγύπτου πριν από τέσσερα χρόνια, διαθέτουμε βαθιά κατανόηση της Αφρικής και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Παρότι αναμένουμε το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον να εξακολουθήσει να παρουσιάζει προκλήσεις το 2026, παραμένουμε πεπεισμένοι ότι χάρη στους ταλαντούχους ανθρώπους, τις εξειδικευμένες δυνατότητες και το μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει».

