Reuters: Ο Όρμπαν μπλόκαρε την εξαγορά ουγγρικής εταιρείας από την «Ελληνικά Γαλακτομεία»

Η ελληνική «Ελληνικά Γαλακτομεία» ανέφερε ότι είχε προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της ζημιογόνας ουγγρικής εταιρείας που είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει, προτού η Ουγγαρία απαγορεύσει την εξαγορά και σταματήσει την επέκτασή της στην Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απαγόρευσε την εξαγορά της γαλακτοκομικής εταιρείας Alfoldi Tej Kft από ξένο επενδυτή, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε από κυβερνητικό αξιωματούχο ως η «Ελληνικά Γαλακτομεία».

Το υπουργικό συμβούλιο του Όρμπαν, το οποίο έχει εντείνει την αντίθεσή του στις ξένες εξαγορές βασικών εταιρειών, ανέφερε ότι μια ξένη εξαγορά θα σήμαινε ότι το νωπό γάλα θα εξάγονταν από την Ουγγαρία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό θα έπρεπε να αγοραστούν σε υψηλότερες τιμές από ό,τι στο παρελθόν.

Η «Ελληνικά Γαλακτομεία» ανέφερε στο Reuters αργά την Πέμπτη ότι είχε προγραμματίσει να διατηρήσει και να επεκτείνει τις εγχώριες δραστηριότητες της ουγγρικής εταιρείας, οι οποίες, σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα πέμπτο των αγορών νωπού γάλακτος στην Ουγγαρία.

«Οι κύριοι στόχοι μας ήταν η διατήρηση και ανάπτυξη της εγχώριας δραστηριότητας της εταιρείας, ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα, η διατήρηση και ανάπτυξη των παραγωγών γάλακτος και η ανανέωση και επέκταση των εγκαταστάσεων με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό», ανέφερε η εταιρεία.

Δεν υπήρχε καμία ένδειξη για την τιμή εξαγοράς από καμία από τις δύο πλευρές, σημειώνει το Reuters.

Η «Ελληνικά Γαλακτομεία» ανέφερε ότι η προσφορά της για την εξαγορά της Alfoldi Tej Kft έγινε αποδεκτή από τους μετόχους της εταιρείας, πριν η συναλλαγή ακυρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων. «Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο φάκελο έγκρισης υπήρχε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τα σχέδιά μας για την επόμενη μέρα», πρόσθεσε η εταιρεία χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της απόρριψης της πρότασης εξαγοράς.

Η «Ελληνικά Γαλακτομεία», σημειώνει το Reuters, έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω εξαγορών. Η Alfoldi Tej Kft απασχολεί περισσότερους από 700 υπαλλήλους και επεξεργάζεται σχεδόν 270 εκατ. λίτρα γάλακτος ετησίως, σύμφωνα με πληροφορίες από στον ιστότοπό της. Σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, από το 2021 παρουσιάζει ζημίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.