Στον θετικό ρόλο που διαδραμάτισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX), κ. Γιάννο Κοντόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε «τις τεκτονικές αλλαγές που διαδραματίστηκαν στον Όμιλο AKTOR τα τελευταία χρόνια, όπως ο πενταπλασιασμός της κεφαλαιοποίησης, η εκτόξευση του κύκλου εργασιών και ο δεκαπλασιασμός του προσωπικού και των υπό εκτέλεση έργων», σημειώνοντας ότι χάρη στο Χρηματιστήριο όλη αυτή η αξία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην αγορά. Και εξήρε τη σημασία της λειτουργίας θεσμών, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν, οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων, των στόχων και της πορείας των εισηγμένων εταιρειών. «Η κεφαλαιοποίηση αποτυπώνει και τις προσδοκίες της αγοράς για το μέλλον» σημείωσε και σχολίασε τον θετικό ρόλο του Χρηματιστηρίου για την οικονομία και τους μετόχους γενικότερα.

Η συμβολή του Χρηματιστηρίου στις ΑΜΚ

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο Όμιλος AKTOR άντλησε από το Χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια 300 εκατ. ευρώ μέσα από δύο σημαντικές ΑΜΚ, οι οποίες όχι μόνο υπήρξαν καταλυτικές για την ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά επιτρέπουν σήμερα στην εταιρεία να προχωρά την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 2 δισ.ευρώ και να διαπραγματεύεται την εξαγορά σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

«Χωρίς αυτές, συμπλήρωσε, ο Όμιλος δεν θα ήταν σε θέση να βρίσκεται σήμερα σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και επισήμανε ότι και στις δύο ΑΜΚ, παραπάνω από το ήμισυ των νέων κεφαλαίων αντλήθηκαν όχι από τους βασικούς μετόχους, αλλά από επενδυτές». Και παρατήρησε ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχαν αντληθεί κεφάλαια τέτοιου μεγέθους στον κατασκευαστικό τομέα της Ελλάδας. Αυτό συνέβη, συνέχισε, γιατί η αγορά έχει επιβεβαιώσει την καλή πορεία και τις προσδοκίες του σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, σχολιάζοντας ότι αταλάντευτος στόχος είναι η αύξηση της μετοχικής αξίας του Ομίλου.

Η πορεία των επενδύσεων

Αναφερόμενος στον επενδυτικό σχεδιασμό του Ομίλου, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, αξιοποιώντας την πολύ θετική συγκυρία της ελληνικής οικονομίας και την αντίληψη ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται η πλέον ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα. Μάλιστα, σχολίασε ότι παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει εντυπωσιαστεί από την κινητοποίηση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου προνομιακών ακινήτων από την Prodea και έχει κλείσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο της συναλλαγής, το οποίο θα υποστηριχθεί από ίδια κεφάλαια και από δανεισμό, ο οποίος έχει εξασφαλιστεί από μεγάλο επενδυτικό ταμείο του εξωτερικού. Αντίστοιχα, βαίνει προς ολοκλήρωση η εξαγορά ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, η οποία θα υποστηριχθεί από ένα μείγμα χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τραπεζικό δανεισμό και κεφάλαια από ξένους επενδυτές, το ενδιαφέρον των οποίων, όπως τόνισε, ήταν εντονότερο από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.

Ο 5ος τραπεζικός πυλώνας

Ο κ. Εξάρχου, με την ιδιότητα του Partner της Thrivest Holdings, μίλησε και για την επένδυση στον 5ο τραπεζικό πυλώνα και όπως τόνισε, την εποχή που η Thrivest προωθούσε τη συμμετοχή της αρχικά στην Παγκρήτια Τράπεζα και στη συνέχεια στην Τράπεζα Αττικής, οι δύο τράπεζες βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Ωστόσο, η Thrivest διέκρινε ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο μέσα από τις 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες λόγω μεγέθους δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της οικονομίας. Αυτή η διάσταση δημιουργούσε τη βεβαιότητα ότι η πολιτεία δεν θα άφηνε την Παγκρήτια και την Τράπεζα Αττικής να κινδυνεύσουν, καθώς η επίπτωση στην οικονομία θα ήταν εκτεταμένη. Έτσι, ενέτεινε την επένδυση στον 5ο τραπεζικό πυλώνα υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργούντο συνθήκες πλήρους εξυγίανσης του τραπεζικού σχήματος, η οποία πήρε τη μορφή του «Ηρακλή 3», επιλύοντας το πρόβλημα του μη εξυπηρετούμενου δανεισμού των δύο τραπεζών.

Αυτός ο συνδυασμός επέτρεψε στη νέα Attica Bank, συνέχισε ο κ. Εξάρχου, να κάνει μία νέα αρχή, έχοντας ελάχιστο μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, ένα σχετικά καλό μέγεθος, κεφαλαιακή επάρκεια και μία ισχυρή καθαρή θέση που θα της επιτρέψει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας - οι οποίες σήμερα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πιστώσεις από τις συστημικές τράπεζες.

