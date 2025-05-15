Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €20,1 εκατ. το α' τρίμηνο

Εξαιρετική εκκίνηση έκανε η Attica Bank για το 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιτυγχάνοντας επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ προβλέψεων για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η Τράπεζα παρουσίασε βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου, με επαναλαμβανόμενα κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €20,1 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2025, το οποίο αποτελεί νέο ρεκόρ τριμήνου. Η κερδοφορία αυτή, συγκρίνεται με τα κέρδη ύψους €8,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 132% ετησίως, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και την στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της Attica Bank στην τραπεζική αγορά προσφέροντας μια νέα εναλλακτική τραπεζική πρόταση.

Η Τράπεζα κατέγραψε Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα σε επίπεδο Ομίλου σε ετήσια βάση ύψους €55,1 εκατ. έναντι €25,3 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενισχυμένα τόσο λόγω της συγχώνευσης όσο και από την αξιοσημείωτη επέκταση εργασιών που καταγράφηκε και στο α’ τρίμηνο του 2025.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Attica Bank ενισχύθηκε σημαντικά και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται σε €232 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 13,7% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης (δηλαδή της νέας παραγωγής), καταδεικνύοντας τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά με υγιείς νέες χρηματοδοτήσεις.

Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €671 εκατ. με τις εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Ειδικότερα, το 53% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ 47% σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο δείκτης NPE της Attica Bank διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι 61,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι συνολικές Καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα €6 δις, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 261,2% τον Μάρτιο του 2025.

Αύξηση κατά 90% παρουσίασαν τα καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους στο ενήμερο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας (εξαιρουμένης της προηγούμενης συνεισφοράς των NPE) που διαμορφώθηκαν σε €36,8 εκατ., ενισχυμένα κυρίως από την αύξηση στα μέσα δανειακά υπόλοιπα και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2025, τάση που αντικατοπτρίζεται και από την αύξηση κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 129% και διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατ. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη σημαντική βελτίωση στη χορήγηση εγγυητικών επιστολών (+78% σε ετήσια βάση) και κατά περίπου €1,6 εκατ. στις προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων πελατών σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της πιστωτικής επέκτασης του Ομίλου και της συγχώνευσης. Ο τομέας της Διαχείρισης Περιουσίας της Τράπεζας (Wealth Management) αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα, παρουσιάζοντας ανάπτυξη και αυτό το τρίμηνο, απόρροια της εμπιστοσύνης που έχει δείξει στην Attica Bank τόσο η αγορά όσο και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, με τους οποίους συνεργάζεται. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε €800 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συνεχίζεται εντατικά η έμφαση της Διοίκησης στον εξορθολογισμό του κόστους και επίτευξη των συνεργειών της συγχώνευσης. Ως εκ τούτου σημαντική μείωση κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφουν τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα που ανήλθαν σε €35 εκατ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα υλοποίησης μιας «πειθαρχημένης» προσέγγισης με στοχευμένες επενδύσεις και έμφαση στην περιστολή των γενικών εξόδων διοίκησης. Παράλληλα, οι συνολικές ενέργειες εξοικονόμησης δαπανών (πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, συγχώνευση καταστημάτων και λοιπές ενέργειες μετασχηματισμού), έχουν ήδη οδηγήσει στην οριστικοποίηση συνεργιών άνω των € 10 εκατ., σε ετησιοποιημένη βάση, σε ένα μόνο τρίμηνο, έχοντας ήδη εντοπίσει το περίπου 1/3 του συνολικού στόχου που είχε τεθεί για συνέργειες από τη συγχώνευση σε βάθος τριετίας.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2025 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank κυρία Ελένη Βρεττού σημείωσε: «Τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν την σωστή πορεία της Attica Bank και του στρατηγικού μας σχεδίου. Η Νέα Τράπεζα ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, επιτυγχάνοντας ή και ξεπερνώντας όλους τους στόχους της (οικονομικούς και μη). Κάθε τρίμηνο, η Τράπεζα εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της αυξάνοντας έσοδα και κερδοφορία, όπως και το μερίδιο αγοράς. Είμαι ευγνώμων στο σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας που πέτυχε αυτά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις λειτουργικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση των δύο τραπεζών. Αναπτύσσουμε την Τράπεζά μας, την ώρα που η αναδιάρθρωση συνεχίζεται με ακόμη εντατικότερους ρυθμούς. Αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας στην επίτευξη των λειτουργικών και οικονομικών μας στόχων.

Το 2025 αποτελεί αναπόφευκτα έτος μετάβασης και σταθεροποίησης της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσης, επικεντρώνοντας τις δράσεις μας στην ταχύτερη ενοποίηση και ενσωμάτωση των δύο Τραπεζών, εδραιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση μας στην αγορά.

Βασική προτεραιότητα του νέου τραπεζικού οργανισμού παραμένει η επιτυχής και ταχεία ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης εντός του έτους κυρίως με την μετάπτωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου τόσο ο Οργανισμός όσο και οι πελάτες του να αποκομίσουν το ταχύτερο δυνατό τα οφέλη της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τους πρώτους μήνες του 2025, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου παράλληλα με τις συνεγκαταστάσεις καταστημάτων. Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης αργότερα φέτος, φιλοδοξούμε ότι η Τράπεζα πλέον θα λειτουργεί όχι μόνον υπό μία ανανεωμένη επωνυμία και ταυτότητα, αλλά κυρίως με ενιαία πελατειακή και προϊοντική προσέγγιση και κουλτούρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός βιώσιμου τραπεζικού φορέα με ανθρώπινο πρόσωπο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας με αμεσότητα και ευελιξία, υποστηρίζοντας ενεργά την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, αλλά και τον απλό πολίτη».

