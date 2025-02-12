Seajets για έλλειψη πλοίου στα Κύθηρα: Οφείλεται αποκλειστικά στον λάθος σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας "δείχνει" η εταιρεία Seajets σε ανακοίνωσή της μέσω της οποίας απαντά σε καταγγελίες ότι τα Κύθηρα έμειναν 15 ημέρες χωρίς πλοίο. Όπως αναφέρει η ακτοπλοϊκή εταιρεία, στις 23 Ιανουαρίου αιτήθηκε στο υπουργείο να ξεκινήσει η ετήσια ακινησία του πλοίου. "Η έλλειψη πλοίου σήμερα στη γραμμή οφείλεται αποκλειστικά στον λάθος σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο ενέκρινε άλλο πλοίο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης γραμμής χωρίς να πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα" υποστηρίζει η εταιρεία."

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Seajets έχει ως εξής:

"Το πλοίο Aqua Jewel της εταιρείας Τζάμπο Τζετ Ν.Ε. εκτελεί ανελλιπώς δρομολόγια τα τελευταία έτη εξυπηρετώντας τη συγκεκριμένη γραμμή.

Κάθε πλοίο από τον νόμο δικαιούται 60 ημέρες τον χρόνο για να εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τον κατασκευαστή όλων των εξαρτημάτων που θα καταστήσουν ένα πλοίο αξιόπλοο. Στις 23/01/2025 αιτηθήκαμε στο αρμόδιο υπουργείο να ξεκινήσει η ετήσια ακινησία του πλοίου.

Η έλλειψη πλοίου σήμερα στη γραμμή οφείλεται αποκλειστικά στον λάθος σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο ενέκρινε άλλο πλοίο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης γραμμής χωρίς να πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

Τέλος, σημειώστε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας από τον Ιούλιο μήνα του 2024 οφείλει στον όμιλο εκτελεσθέντα μισθώματα δημόσιας υπηρεσίας της τάξης άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία έχει την υποχρέωση να πληρώσει και δεν τα πληρώνει."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.