Θάνος Βλαχόπουλος: Η Πειραιώς στρατηγικός εταίρος της επιχειρηματικότητας

Τη σημασία της ανθεκτικότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον υπογράμμισε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate & Wholesale Products της Πειραιώς μιλώντας στο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney.

«Η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο ανάγκη, αλλά μια στρατηγική επιλογή», ανέφερε και επισήμανε ότι προς την κατεύθυνση αυτή στην Πειραιώς «χτίζουμε ένα ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς και να στηρίξει την ανάπτυξη των πελατών μας».

Ειδικότερα, ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι η Πειραιώς αξιοποιεί την τεχνολογία για τα data με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, τη βελτίωση των υπηρεσιών του transaction banking και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. «Η τεχνολογία είναι καταλύτης ανθεκτικότητας. Επενδύουμε σε ψηφιακές υποδομές, αξιοποιώντας data analytics και τη τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διαχείριση κινδύνου σημείωσε ότι «σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Πειραιώς» και επισήμανε τη σημασία μιας «προληπτικής και προσαρμοστικής προσέγγισης» στη διαχείριση κινδύνου, που περιλαμβάνει «τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης».

Όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είπε ότι «οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων τα τελευταία χρόνια, όμως σήμερα διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, ανθεκτικό business model και ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο για το μέλλον». Ειδικότερα για την Πειραιώς τόνισε ότι «έχει κάνει σημαντικά βήματα για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της απέναντι στις αβεβαιότητες της αγοράς».

Συγκεκριμένα, ο κ. Βλαχόπουλος αναφέρθηκε στη στήριξη που προσφέρει η τράπεζα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, μέσα από καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να επενδύσουν στο μέλλον. «Δεν είμαστε απλώς μια τράπεζα – είμαστε ένας στρατηγικός εταίρος της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη των πελατών μας είναι και δική μας ανάπτυξη. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από τη δική μας προσαρμοστικότητα και δέσμευση να προσφέρουμε αξία», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

