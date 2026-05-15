Η BuzzFeed αλλάζει εποχή με τον δισεκατομμυριούχο Μπάιρον Άλεν – Το φιλόδοξο σχέδιο για να «χτυπήσει» το YouTube

Ο Μπάιρον Άλεν έχει μεγάλες φιλοδοξίες για το BuzzFeed. Αφού ανακοίνωσε τη συμφωνία ύψους 120 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της κάποτε ανερχόμενης εταιρείας ψηφιακών μέσων, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης δηλώνει ότι μπορεί να τη μεταμορφώσει σε κάτι εντελώς διαφορετικό: Έναν ανταγωνιστή του YouTube.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, περιλαμβάνει τη HuffPost, το οποίο εξαγόρασε το BuzzFeed το 2020. Ο Άλεν θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου του BuzzFeed και θα κατέχει το 52% των μετοχών.

Πρόκειται για μια τροπή στην πορεία της BuzzFeed που πριν από δέκα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη. Τότε, η εταιρεία γνώριζε εντυπωσιακή άνοδο, συγκέντρωνε τεράστια επισκεψιμότητα και ήταν το μέρος όπου σχεδόν κάθε νέος επαγγελματίας των media ονειρευόταν να δουλέψει. (Δεν είναι τυχαίο ότι το 2015 ένα δημοσίευμα είχε τίτλο: «Μισώ τον εαυτό μου επειδή δεν εργάζομαι στην BuzzFeed»).

Ωστόσο, η εντυπωσιακή και ραγδαία άνοδος της BuzzFeed ανακόπηκε από μια σειρά παραγόντων — ανάμεσά τους οι αλλαγές στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών, η μείωση της χρηματοδότησης από επενδυτικά κεφάλαια και μια αποτυχημένη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Τώρα, ο Άλεν ελπίζει να μετατρέψει το brand που σημάδεψε τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης της δεκαετίας του 2010 σε έναν κολοσσό του streaming, ο οποίος θα ανταγωνίζεται τις εταιρείες των οποίων οι αλγόριθμοι υπονόμευσαν την ψηφιακή κυριαρχία της BuzzFeed.

Ο Μπάιρον Άλεν, ο οποίος μέσω των εταιρειών του κατέχει το The Weather Channel, 13 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τη δωρεάν streaming πλατφόρμα Local Now, δεν θεωρεί ουτοπικό τον στόχο του να ανταγωνιστεί το YouTube, παρά τα δεδομένα της αγοράς. Κι αυτό παρότι η πλατφόρμα βίντεο της Google κατέγραψε πέρυσι έσοδα 60 δισ. δολαρίων από συνδρομές και διαφημίσεις.

«Το YouTube είναι φανταστικό, κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά το περιεχόμενο στο YouTube δεν είναι αποκλειστικό», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Washington Post την Τετάρτη. «Όποιος δημιουργεί περιεχόμενο, μπορεί να το ανεβάσει στο YouTube. Και σύντομα θα μπορεί να το ανεβάσει και στο BuzzFeed», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Άλεν διαθέτει ήδη ένα σημαντικό περιεχόμενο media μέσω της υπηρεσίας Local Now, η οποία προσφέρει τοπικές ειδήσεις, πρόγνωση καιρού και αθλητικά προγράμματα μέσα από μια δωρεάν εφαρμογή streaming για smart τηλεοράσεις.

Ο Άλεν θεώρησε την εξαγορά της BuzzFeed ως μια εξαιρετική ευκαιρία. «Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο κόσμος λατρεύει τη λέξη “δωρεάν” και λατρεύει το streaming», είπε. «Ο συνδυασμός “δωρεάν streaming” είναι κάτι που το θέλουν πραγματικά, και η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming εκεί έξω είναι το YouTube».

Ο Άλεν θέλει να φέρει το BuzzFeed κατευθείαν στα νοικοκυριά, αξιοποιώντας αυτό που λείπει από ορισμένες άλλες επιχειρήσεις του: ένα μεγάλο όνομα.

«Όταν είδα αυτή την ευκαιρία με τη BuzzFeed και τη HuffPost, σκέφτηκα: εντάξει, ας πάρουμε τη BuzzFeed, που διαθέτει ένα τεράστιο εμπορικό brand και εκατομμύρια χρήστες κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, και ας το εισάγουμε τώρα στον κλάδο του streaming», δήλωσε ο Άλεν.

Η BuzzFeed κάποτε θεωρούνταν πρωτοπόρος και ξεχωριστός παίκτης στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο των ψηφιακών media. Έγινε γνωστή για τα blogs της, τις λίστες και τα κουίζ γύρω από την ποπ κουλτούρα και τις τάσεις του ίντερνετ, ενώ πειραματίστηκε με βίντεο και ήχο. Το 2013, η BuzzFeed απέρριψε πρόταση εξαγοράς από τη Disney ύψους 650 εκατ. δολαρίων.

Η BuzzFeed επένδυσε επίσης σημαντικά και στη σοβαρή δημοσιογραφία, κατακτώντας μάλιστα το 2021 το Βραβείο Πούλιτζερ για μια σειρά ρεπορτάζ σχετικά με τη μαζική κράτηση μουσουλμάνων στην Κίνα. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη φάση της, ανέδειξε μια ολόκληρη γενιά δημοσιογράφων που σήμερα εργάζονται ή βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα στις ΗΠΑ.

Όπως και άλλες ψηφιακές νεοφυείς εταιρείες με εκρηκτικές αποτιμήσεις, έτσι και εδώ η κατάσταση τελικά κατέρρευσε. Όταν η BuzzFeed μπήκε στο χρηματιστήριο το 2021, η κεφαλαιοποίησή της έφτανε τα 1,5 δισ. δολάρια. Όμως από τότε η αποτίμησή της έχει υποχωρήσει σημαντικά, με την κεφαλαιοποίηση της μετοχής της να κινείται πλέον γύρω στα 49 εκατ. δολάρια.

Η BuzzFeed έχει περάσει από αρκετούς γύρους απολύσεων και αναδιοργανώσεων - ανάμεσά τους και το κλείσιμο του ειδησεογραφικού της τμήματος το 2023 - ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα βρισκόταν πολύ κοντά στη χρεοκοπία πριν τελικά προκύψει η συμφωνία με τον Μπάιρον Άλεν.

Όπως συμβαίνει σε πολλές σύγχρονες συμφωνίες στον χώρο των media, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της εταιρείας. Ο ιδρυτής και νυν CEO της BuzzFeed, Τζόνα Περέτι, θα αναλάβει θέση του επικεφαλής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης μετά την ανάληψη ελέγχου από τον Μπάιρον Άλεν.

Από την πλευρά του, ο Άλεν δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τη συγκέντρωση περιεχομένου που παράγεται από χρήστες, ώστε να ανταγωνιστεί το YouTube, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά τη δημοσιογραφική επένδυση στη HuffPost. «Θέλω η HuffPost να γίνει η κορυφαία ειδησεογραφική πλατφόρμα εκεί έξω», είπε. «Θέλω να είναι νούμερο ένα». Αυτό σημαίνει πρόσληψη των καλύτερων δημοσιογράφων. «Πιστεύω πολύ στο να προσλαμβάνεις τους καλύτερους και να γίνεσαι ο καλύτερος.»

Ο Άλεν έχει στο παρελθόν αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να αποκτήσει μεγάλες εταιρείες media, όπως δύο ανεπιτυχείς απόπειρες για την εξαγορά της Paramount Global (ιδιοκτήτριας του CBS) το 2024, καθώς και παλαιότερες προσπάθειες για την απόκτηση των ABC, BET, VH1 και της εταιρείας τοπικών τηλεοπτικών σταθμών Tegna.

Παράλληλα, έχει εμπλακεί σε αρκετές υψηλού προφίλ δικαστικές διαμάχες εναντίον μεγάλων εταιρειών, σχετικές με ισχυρισμούς φυλετικών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων και μια υπόθεση κατά της Comcast που έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 2019. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό - χωρίς η Comcast να παραδεχθεί ότι έκανε κάτι λάθος - και ο Άλεν κατάφερε να εντάξει τρία από τα κανάλια του στα καλωδιακά πακέτα της εταιρείας.

Πιο πρόσφατα, η Allen Media δέχτηκε έντονη κριτική λόγω ενός σχεδίου για τη συγκέντρωση των μετεωρολογικών υπηρεσιών των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών σε έναν κεντρικό κόμβο. Το σχέδιο αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση τοπικών μετεωρολόγων σε ολόκληρη τη χώρα και η εταιρεία έκανε πίσω πέρυσι μετά από την κριτική του κοινού.

Την προηγούμενη χρονιά, ο Άλεν προχώρησε σε απολύσεις σε ολόκληρη την εταιρεία: Στους σταθμούς της, στο Weather Channel, στον ιστότοπο TheGrio που απευθύνεται στην αφροαμερικανική κοινότητα, καθώς και στο τμήμα παραγωγής ταινιών.

Σε δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώθηκε η συμφωνία, ο Περέτι δήλωσε ότι η BuzzFeed θα «προβεί σε σημαντικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους», πριν αναλάβει ο Άλεν.

Ο Άλεν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο της κωμωδίας, παρουσιάζει επίσης την κωμική εκπομπή «Comics Unleashed», η οποία θα καταλάβει την περιζήτητη τηλεοπτική ζώνη των 23:35 στο CBS, αφότου το «The Late Show» του Στίβεν Κολμπέρτ μεταδώσει το τελευταίο του επεισόδιο στις 21 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

