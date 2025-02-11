Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Εγκαινιάστηκε επισήμως το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και με οικοδεσπότη τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, εγκαινιάστηκε σήμερα επισήμως το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Στον χαιρετισμό του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι το νέο Ταμείο αποτελεί «ένα εργαλείο που μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες δίνοντας ελπίδα και δύναμη σε ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο». Κάλεσε επίσης τους συναρμόδιους φορείς να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι «οι μικροχρηματοδοτήσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν μοχλό κοινωνικής και οικονομικής προόδου, προσφέροντας όχι μόνο κεφάλαιο, αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι «η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ που εξασφαλίσαμε από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατευθύνεται στην ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε., όχι μόνο ως προς την απορρόφηση των πόρων, αλλά και ως προς την επίτευξη των οροσήμων και των μεταρρυθμίσεων.

Ειδικότερα, μέσα από το σύνολο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων που υλοποιούμε, και ειδικότερα μέσα από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως το Ταμείο Μικροπιστώσεων, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των ΜμΕ και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αλλά και στη διεύρυνση της περιμέτρου των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Μόνον έτσι θα στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται. Μόνον έτσι θα επιτευχθεί η διπλή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε επίπεδο εισοδημάτων και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή στο σύνολο της χώρας».

Το Ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. ευρώ παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, η οποία τόνισε ότι «το Ταμείο Μικροπιστώσεων παρέχεται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα και 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία χρηματοδότησης που επιτρέπει σε κάθε μικρή επιχείρηση της χώρας -οπουδήποτε και αν βρίσκεται- να προχωρήσει σε αίτηση δανείου με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι τρεις αδειοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος φορείς μικροπιστώσεων, που εκπροσωπήθηκαν από τους Σταμάτη Βελεγράκη CEO AFI, Νεοκλή Στάμκο CEO Microsmart και Κωνσταντίνο Μακέδο Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ειδική συζήτηση για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην οποία συμμετείχαν η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ζερβός, η Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, και η Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση.

Αναφερόμενη στη σημασία που έχει η μικροχρηματοδότηση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι «σκοπός είναι να αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι όμως ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης», αλλά και να διασφαλίζεται η διαχρονική επιτυχία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.»

Από τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις κατέστη φανερό ότι το νέο Ταμείο αποσκοπεί στη στήριξη της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης, χρηματοδότησης και κοινωνικής συνοχής.

Το νέο Ταμείο απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό με ετήσιο τζίρο έως 900.000 ευρώ.

Με τη στήριξη του Ταμείου Μικροπιστώσεων, από τη λειτουργία του οποίου προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν 3.300 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 1.100 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων θα χορηγούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ύψους 3.000 – 25.000 ευρώ και διάρκειας 12-96 μηνών, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες. Για τη χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

