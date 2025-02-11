Για περικοπές θέσεων εργασίας άρχισε να ενημερώνει τους εργαζόμενους η Meta Platform Inc. Πρόκειται για το εναρκτήριο λάκτισμα μίας διαδικασίας της εταιρείας, που στόχο έχει την αντικατάσταση της χαμηλής επίδοσης με την ένταξη στο εργατικό δυναμικό «νέων ταλέντων», για να κυριαρχήσει στον αγώνα επικράτησης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν, ειδοποιήθηκαν μέσω email και η αποζημίωσή τους περιλαμβάνει τον μισθό 16 εβδομάδων συν δύο εβδομάδων επιπλέον για κάθε χρόνο που δούλεψαν. Όσοι δικαιούνται bonus βάσει της αξιολόγησής τους θα το λάβουν κανονικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι η Meta θα περικόψει το 5% του εργατικού δυναμικού της - 3.600 άτομα - με έμφαση στο προσωπικό που «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες», ανέφερε για πρώτη φορά το Bloomberg News στα μέσα Ιανουαρίου. Οι υπάλληλοι με έδρα τις ΗΠΑ θα ειδοποιηθούν στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ οι υπόλοιποι αργότερα, δήλωσε ο Zuckerberg τον περασμένο μήνα.

Σε ξεχωριστό μήνυμα στους managers, ο συνιδρυτής του Facebook ανέφερε ότι οι περικοπές στοχεύουν να ανοίξει χώρος για να προσαρτηθούν στο δυναμικό της εταιρείας νέα δυνατότερα ταλέντα.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας ήταν σταθερές στη Meta τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους το 2022 και το 2023, με στόχο την ώθηση αποτελεσματικότητας. Το τελευταίο κύμα απολύσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του κύκλου επιδόσεων που διαρκεί μέχρι τον Φεβρουάριο. Η Meta επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στον οποίο προβάδισμα έχουν πάρει η OpenAI και η DeepSeek.

Ο Zuckerberg ανέφερε στους επενδυτές στα τέλη Ιανουαρίου ότι η Meta θα δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία με έδρα το Menlo Park της Καλιφόρνια αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο το φάσμα των εφαρμογών και των επιχειρηματικών της μονάδων, από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Instagram και το Facebook μέχρι τα γυαλιά VR.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.