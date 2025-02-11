Alpha Bank: Στρατηγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο St. Gallen

Σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να δημιουργήσει τους μελλοντικούς ηγέτες στον χρηματοπιστωτικό τομέα προχωρά η Alpha Bank, ανακοινώνοντας ένα νέο πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο St. Gallen.

Το πρόγραμμα προσφέρει σε ταλαντούχους Έλληνες και Κυπρίους φοιτητές του St. Gallen την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σπουδές παγκόσμιας κλάσης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας από το Πανεπιστήμιο έως και 50% χρηματοδότηση για τα δίδακτρα, ενώ παράλληλα μπορούν να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης στην Alpha Bank. Οι φοιτητές θα εργαστούν σε σημαντικά έργα της Τράπεζας, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την επιστροφή τους στον ελλαδικό χώρο και την έναρξη της καριέρας τους στον όμιλο της Alpha Bank.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της Alpha Bank να έρθει σε επαφή και να επαναπατρίσει το ελληνικό ταλέντο που εργάζεται ή σπουδάζει στο εξωτερικό, η Τράπεζα υποστηρίζει τις φιλοδοξίες των φοιτητών για μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο εξωτερικό, η οποία διαφορετικά θα ήταν οικονομικά αδύνατη ενώ, ταυτόχρονα, διαμορφώνει ένα ελκυστικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης και ευκαιριών απασχόλησης για την επιστροφή τους στη χώρα και την Τράπεζα μετά το πέρας των σπουδών τους.

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο St. Gallen προσφέρει στην Τράπεζα μια αποκλειστική ευκαιρία αξιολόγησης και ανίχνευσης εξαιρετικών ταλέντων, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της επόμενης γενιάς ηγετών για την Τράπεζα.

Βασίλης Ψάλτης: «Επενδύουμε στο μέλλον της Ελλάδας»

Η ανακοίνωση της νέας αυτής πρωτοβουλίας της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος MBA του St. Gallen, που έλαβε χώρα σε αίθουσα του κεντρικού κτηρίου της Τράπεζας.

Μιλώντας σε μία αίθουσα γεμάτη νέους και νέες με στόχους και φιλοδοξίες, ο κ. Ψάλτης ως απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του St. Gallen, τόνισε ότι οι σπουδές του στο ελβετικό πανεπιστήμιο καθόρισαν την επαγγελματική του πορεία ενώ υπογράμμισε τη φιλοδοξία της Alpha Bank να αποτελέσει πόλο έλξης για τα νέα ταλέντα. «Συνδυάζοντας την εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης με την πρακτική εταιρική εμπειρία, δεν επενδύουμε μόνο σε άτομα που έχουν πάθος να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας - επενδύουμε στο μέλλον της ίδιας της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο ενισχύει τις σχέσεις μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά υπογραμμίζει επίσης την αφοσίωσή μας στην καλλιέργεια ταλέντων και την προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, ανοίγοντας την εκδήλωση.

Το νέο αυτό πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Alpha Bank με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως το ΕΚΠΑ και το Πολυτεχνείο, και εντάσσεται στον κύκλο των επαφών της με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με στόχο τη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στο brain re-gain και τον επαναπατρισμό Ελλήνων στη χώρα.

«Οι συνεργασίες μας με τα ιδρύματα επεκτείνονται πέρα από τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού μας και περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προσέλκυση νέων, ταλαντούχων ατόμων που σπουδάζουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» είπε ο κ. Ψάλτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Τράπεζα επενδύει στη διαρκή διεύρυνση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω ειδικευμένων Ακαδημιών, όπως τα Retail Banking Academy, ESG Academy, Digital & Agile Academy, IT Academy, και CX Academy.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές η Paula Rotaru, MBA Talent Acquisition Manager του Πανεπιστημίου καθώς και Έλληνες απόφοιτοι του HSG MBA, όπως ο Νίκος Ροδάκης, Head of Operations Subdivision, Private Banking NBG & Πρόεδρος του Hellenic HSG Alumni Club, ο Dr. Νίκος Μπίσσιας, CEO της Cicicom, ο Ιωάννης Δρίβας, CEO της Dreavia και ο Αλέξανδρος Ρουμπιές, Global Sales Manager της ABB.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.