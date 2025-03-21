Σύμβαση έργου με το κλειδί στο χέρι (turnkey contract) από τη Réseau de Transport d’Électricité (RTE) για το αιολικό πάρκο Dunkerque Offshore, στη Γαλλία, ανέλαβε η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, σε κοινοπραξία με την Asso.subsea.

Το αιολικό πάρκο Dunkerque Offshore, με προγραμματισμένη ισχύ μεταξύ 500 και 600 MW, θα διαθέτει δύο γραμμές καλωδίων μεταφοράς ενέργειας (export cables) εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης (HVAC) 225 kV, επιτρέποντας τη μεταφορά καθαρής ενέργειας στο γαλλικό δίκτυο.

Η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια 32 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στη διπλή υποβρύχια σύνδεση, καθώς και 38 χλμ. χερσαίων καλωδίων για την τριφασική διπλή υπόγεια σύνδεση.

Επίσης, θα είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδιακών συστημάτων, την εκτέλεση των απαραίτητων συνδέσεων στο πεδίο, των δοκιμών και εργασιών τερματισμού, καθώς και των εργασιών θέσης σε λειτουργία των καλωδιακών συνδέσεων. Ο συνεργάτης εγκατάστασης Asso.subsea θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την εγκατάσταση και την προστασία των υποβρύχιων καλωδίων.

Τα υποβρύχια καλώδια θα κατασκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο, ενώ τα χερσαία καλώδια στη μονάδα παραγωγής καλωδίων στη Θήβα, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Για την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων, η Asso.subsea θα αξιοποιήσει την αυξημένη δυναμικότητα του υπερσύγχρονου στόλου της, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό ιδίας σχεδίασης, εξασφαλίζοντας ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Το έργο περιλαμβάνει περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης και προστασίας των καλωδίων σε ρηχά ύδατα, έναν τομέα όπου η Asso.subsea έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση εδώ και χρόνια.

Η Hellenic Cables δεσμεύεται να υποστηρίζει συνεχώς την RTE και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, όπως αποδεικνύεται, επίσης, από τη συμμετοχή της στην εκδήλωση της RTE το 2023 στη Δουνκέρκη η οποία εστίαζε στην τοπική ανάπτυξη.

Ο Αλέξανδρος Τζιωτάκης, Chief Operating Officer της Asso.subsea, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με τη Hellenic Cables και την RTE για το αιολικό πάρκο Dunkerque Offshore, ένα έργο-ορόσημο που ενισχύει τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη της υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξειδίκευση της Asso.subsea στην εγκατάσταση και προστασία υποβρύχιων καλωδίων εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση αυτών των κρίσιμων στοιχείων στο δίκτυο του αιολικού πάρκου. Το έργο αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή μας στη Γαλλία, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως τα Gruissan, Fécamp, Saint-Brieuc και PGL. Αναδεικνύει όχι μόνο τις τεχνικές μας δυνατότητες, αλλά και την αφοσίωσή μας στην υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης και των στόχων βιωσιμότητας της Ευρώπης. Ανυπομονούμε να παραδώσουμε αυτό το έργο με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας».

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την υποστήριξη των ενεργειακών στόχων της Γαλλίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η Hellenic Cables έχει την τιμή να συνεχίσει τη συνεργασία της με την RTE. Ο ρόλος μας στο αιολικό πάρκο Dunkerque Offshore αναδεικνύει τη δέσμευση της Hellenic Cables να παρέχει αξιόπιστες και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει τις ισχυρές συνεργασίες μας με κορυφαίες εταιρίες, όπως η RTE και η Asso.subsea».



