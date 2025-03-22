Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ ανέστειλε σειρά λογαριασμών που ανήκουν σε στελέχη της αντιπολίτευσης στην Τουρκία εν μέσω των εκτεταμένων ταραχών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα με αφορμή τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Μασκ, αυτοαποκαλούμενος προστάτης της ελευθερίας του λόγου, έχει δηλώσει πολλάκις ότι εξαγόρασε το X (πρώην Twitter) προκειμένου να αποκαταστήσει την ελευθερία του λόγου στην πλατφόρμα, κάτι όμως που φαίνεται ότι δεν ισχύει για όλους.

Η απόφαση του Χ για την αναστολή των εν λόγω λογαριασμών ελήφθη σε συνέχεια των εκτεταμένων διαδηλώσων που πραγματοποιούνται από την Τετάρτη σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας ως αντίδραση στη σύλληψη του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπτ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου μάλιστα συνελήφθη λίγες ώρες πριν οριστεί υποψήφιος για την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Οι διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης ήταν έντονες από την πρώτη στιγμή και εξαπλώθηκαν παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις για τέσσερις ημέρες.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης έχουν επικεντρωθεί γύρω από τα πανεπιστήμια και πολλοί από εκείνους που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις βλέπουν πλέον ότι οι λογαριασμοί τους στο X έχουν κλείσει.

Η πλειονότητα των λογαριασμών που έχουν ανασταλεί είναι «λογαριασμοί ακτιβιστών που σχετίζονται με τα πανεπιστήμια, που βασικά μοιράζονται πληροφορίες για τις διαμαρτυρίες, τοποθεσίες όπου πάνε οι φοιτητές», δήλωσε στο Politico ο Γιουσούφ Καν, συντονιστής και αναλυτής στο Πρόγραμμα Μέσης Ανατολής του Wilson Center.

Ορισμένοι λογαριασμοί φαίνεται να έχουν ανασταλεί μόνο στην Τουρκία και όχι στον υπόλοιπο κόσμο. Ο ακτιβιστής Ομέρ Φαρούκ Ασλάν δημιούργησε δεύτερο λογαριασμό για να αποφύγει τη λογοκρισία της πλατφόρμας. «Χθες, ο λογαριασμός μου μπλόκαρε με δικαστική απόφαση επειδή τα tweets ξεπέρασαν τις 6 εκατομμύρια προβολές», έγραψε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια δήλωσε στο X ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει 326 λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποδαυλίζουν το μίσος, 72 από τους οποίους βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε μια συντονισμένη δράση των αρχών για τον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια οδήγησε στη σύλληψη 54 υπόπτων που σχετίζονται με τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε ο Γερλίκαγια.

Οι αναστολές λογαριασμών είναι πιθανόν νόμιμες, όπως σημειώνει το Politico, καθώς η τουρκική νομοθεσία επιτρέπει τέτοιες ενέργειες εάν τις ζητήσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ένας νόμος του 2022 για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει στην κυβέρνηση τεράστια και ασαφή εξουσία και της επιτρέπει να ελέγχει τις αναρτήσεις περιεχομένου.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το X περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στη χώρα. Το 2023, όταν ο Ερντογάν επρόκειτο να επανεκλεγεί, το Χ περιόρισε την ανάρτηση περιεχομένου «για να διασφαλίσει ότι το Twitter παραμένει διαθέσιμο στον λαό της Τουρκίας», σύμφωνα με τον λογαριασμό του για τις παγκόσμιες κυβερνητικές υποθέσεις.

Ο ίδιος ο Μασκ δήλωσε ότι «η επιλογή είναι είτε να περιορίσει το Twitter στο σύνολό του ή να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα tweets». Πρόσθεσε ότι το Χ θα δημοσιεύσει δημόσια τα αιτήματα της τουρκικής κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, την αναστολή πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το TikTok, το Instagram και το YouTube στην Τουρκία, επιβεβαιώνει και το Netblocks.

Ο Χ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Politico να σχολιάσει την είδηση.

