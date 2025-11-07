Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2025 η Alpha Bank, τα κέρδη μετά από φόρους της οποίας άγγιξαν τα 704 εκατ. ευρώ από 489 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 44% και αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 9μηνο 2025 άγγιξε τα €2,2 δισ. στο έτος, και τα 0,7 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις. Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα και χαμηλή ευαισθησία στις επιτοκιακές μεταβολές, αφού το γ’ τρίμηνο του έτους το Καθαρό Εσόδο από Τόκους (ΝΙΙ) όχι μόνο δεν κατέγραψε πτώση αλλά αντίθετα ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 402 εκατ. ευρώ, καθώς η βελτίωση στο κόστος καταθέσεων και οι υψηλότεροι όγκοι χρηματοδότησης αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

Στο σκέλος των προμηθειών, καταγράφηκε οριακή μείωση 1,6% στο γ’ τρίμηνο λόγω χαμηλότερων εσόδων από κάρτες, επηρεασμένων από το έκτακτο κέρδος της συνεργασίας με τη Visa στο β’ τρίμηνο, ενώ εξαιρουμένου αυτού, το δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένο κατά +7%. Παρά τη συγκυριακή πτώση, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση και +14% στο εννεάμηνο, με ισχυρή συμβολή από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων (+45% y/y) και τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, οι οποίες πλέον έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022–2024. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση από τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών, όπου η συνεργασία με την Unicredit είναι κομβικής σημασίας.

Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €0,27, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,9%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15,7%, ενισχυμένο από οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 149 μονάδων βάσης το εννεάμηνο ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 15,8%.

Ο δείκτης NPEs παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο 3,6%, επίδοση που υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk βρέθηκε στις 45 μονάδες βάσης το 9μηνο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance που δώσαμε το προηγούμενο τρίμηνο.

Κύριες εξελιξεις γ' τριμήνου

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 12,9% το γ’ τρίμηνο 2025, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,27, ενώ ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 15,7%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. το γ’ τρίμηνο, προερχόμενη από μεγάλες και μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ενώ από την αρχή του έτους έως σήμερα ανέρχεται σε €2,2 δισ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση (+2,2%) και €4,1 δισ. σε ετήσια βάση (+13%) αντίστοιχα, και ανήλθε σε €35,7 δισ.

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 3,1%, με τις προθεσμιακές καταθέσεις να αποτελούν το 27% του συνόλου των καταθέσεων. Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 9,2% σε ετήσια βάση, συνεπεία της αύξησης των καταθέσεων κατά 6,3% σε ετήσια βάση καθώς και των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) κατά 17,2%.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,6%, αυξημένος κατά 11 μονάδες βάσης το γ’ τρίμηνο. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 44 μ.β. το γ’ τρίμηνο.

Ο Δείκτης FL CET1 ανήλθε σε 15,7% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους €93 εκατ., ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 38 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) από τις προγραμματισμένες συναλλαγές MEA, ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 15,8% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21,2%. Από την αρχή του έτους, η πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ανέρχεται σε €352 εκατ.

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €7,6 δισ., αυξημένη κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση και 11,3% σε ετήσια βάση, ή 13% μη λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή μερισμάτων.

Τον Οκτώβριο 2025, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση 6ετούς Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους €500 εκατ., με ιστορικά χαμηλό κόστος 92 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας από ελληνική τράπεζα.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου σχεδόν των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της AstroBank στην Κύπρο. Η συναλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) του Ομίλου κατά περίπου 5%, λαμβανομένων υπόψη των πλήρως ενσωματωμένων συνεργειών που θα παραχθούν, ενώ θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης. Η συναλλαγή εδραιώνει την παρουσία της Alpha Bank ως τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο, ενισχύοντας το υφιστάμενο δίκτυο μέσω ενός συμπληρωματικού επιχειρηματικού μοντέλου, διπλασιάζοντας την κερδοφορία στη χώρα και βελτιώνοντας σημαντικά τη συνολική απόδοση του Ομίλου.

Το γ’ τρίμηνο, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε €402,2 εκατ., αυξημένο κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η βελτίωση στο κόστος καταθέσεων και χρηματοδότησης αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά από δάνεια. Το Εννεάμηνο 2025, το Καθαρό έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €119,7 εκατ. το γ’ τρίμηνο, μειωμένα κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα χαμηλότερων προμηθειών καρτών και πληρωμών, τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως την αύξηση των προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου καθώς και των προμηθειών χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων. Το Εννεάμηνο 2025, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €213,9 εκατ., καθώς τα αυξημένα Γενικά Έξοδα αντισταθμίστηκαν πλήρως από τα μειωμένα Έξοδα Προσωπικού και τις χαμηλότερες αποσβέσεις. Το Εννεάμηνο 2025, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,5%, λόγω των υψηλότερων Γενικών Εξόδων και Αμοιβών Προσωπικού.

Το γ’ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €317,5 εκατ. (-3,8% σε τριμηνιαία βάση) ενώ αντίστοιχα για το Εννεάμηνο 2025 μειώθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση.

Το γ’ τρίμηνο 2025, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε 44 μ.β., ενώ για το Εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 45 μ.β. σύμφωνα με τον στόχο της Διοίκησης για το έτος.

Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €217 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2025, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους €187 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €2 εκατ. και β) των Λοιπών αναπροσαρμογών καθώς και των Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €28 εκατ.

Βασίλης Ψάλτης: Προβλέψεις ύψους €352 εκατ. για διανομές

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου της τράπεζας ο CEO, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αξιοποιώντας το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, στις αγορές όπου έχει παρουσία. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €187 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, ενώ σε ομαλοποιημένη βάση έφτασαν τα €217 εκατ., γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου που χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση στις πηγές των εσόδων.

Για το εννεάμηνο του 2025, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €704 εκατ., με θεμέλιο την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15,7%, γεγονός που μας επιτρέπει να υλοποιούμε με συνέπεια τους στόχους μας για οργανική ανάπτυξη και παράλληλα, εφαρμόζοντας ένα σαφές πλαίσιο κεφαλαιακής διαχείρισης, να εστιάζουμε σε επιλεκτικές εξαγορές και στη μεγέθυνση των αποδόσεων προς τους Μετόχους μας. Ήδη έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους €352 εκατ. για διανομές, ενώ τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €111 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων συνέχισε να αναπτύσσεται, κυρίως χάρη στη δυναμική των επιχειρηματικών χορηγήσεων, με στοχευμένη επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι καταθέσεις Πελατών αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €74,2 δισ., χάρη στις σημαντικές εισροές, ιδίως από εταιρικούς Πελάτες, και στη συνεχή ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών χορηγήσεων θα παραμείνει ισχυρή, ενώ διατηρούμε ρεαλιστικές τις εκτιμήσεις μας για τη λιανική τραπεζική, ιδίως τα στεγαστικά δάνεια, όπου η καταγραφόμενη θετική δυναμική εκτιμάται ότι θα παραμείνει συγκρατημένη βραχυπρόθεσμα.

Η στρατηγική συνεργασία μας με την UniCredit, η οποία ενισχύθηκε πρόσφατα με την απόφαση να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Τράπεζα σε περίπου 29,5%, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στον Όμιλό μας και την ελληνική οικονομία. Η συνεργασία έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα στους τομείς του Wholesale, του Transaction Banking και της διαχείρισης πλούτου, ενώ σημαντική είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αρκετούς τομείς, όπως η πληροφορική και οι προμήθειες. Η προοπτική δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και για τα δύο μέρη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη συνεχιζόμενη δέσμευση και επένδυση της UniCredit.

Παράλληλα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στις στοχευμένες εξαγορές μας και επιτύχαμε, κατά το τρίτο τρίμηνο, την πλήρη ενσωμάτωση της FlexFin. Προ ημερών ολοκληρώσαμε την εξαγορά της AstroBank, η οποία αναμένεται να έχει θετική συμβολή ήδη από τα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την AXIA Ventures αναμένεται πριν το τέλος του 2025.

Καθώς εισερχόμαστε στην τελική φάση του τριετούς στρατηγικού μας σχεδίου, παραμένουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων, με άξονες την επίτευξη ρυθμών πιστωτικής επέκτασης μεσαίων έως υψηλών μονοψήφιων ποσοστών, τη διαφοροποίηση εσόδων, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και ένα σαφές πλαίσιο ως προς την κεφαλαιακή στρατηγική. Είμαι υπερήφανος για την αφοσίωση των ανθρώπων μας, που αποτελεί τη βάση της επιτυχίας μας, και μας τοποθετεί δυναμικά για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank θα διοργανώσει Investor Day το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τη δυναμική που έχει ήδη επιτύχει».

Πηγή: skai.gr

