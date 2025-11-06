METLEN: Έναρξη τρίτου στρατηγικού μετασχηματισμού - Μυτιληναίος: «Η νέα δομή βασίζεται σε ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα»

Η METLEN ανακοίνωσε την έναρξη του τρίτου στρατηγικού μετασχηματισμού της, μπαίνοντας στην επόμενη εποχή της εξέλιξής της, The Third Era – Progress in motion.

Ο μετασχηματισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο της εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επόμενη ημέρα και τον διπλασιασμό των μεγεθών της μεσοπρόθεσμα, όπως παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day, στο Λονδίνο τον Απρίλιο.

Ο τρίτος αυτός μετασχηματισμός βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία των προηγούμενων μετασχηματισμών (2017, 2022), στη σταθερή οικονομική βάση της Εταιρείας και στο στρατηγικό της πλάνο, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα και τη δομή της METLEN:

Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως Executive Chairman

Χρήστος Γαβαλάς, ως Group Chief Executive Officer

Φωτεινή Ιωάννου, ως Group Chief Financial Officer

Λουκάς Ζιώμας, ως Chief of Staff.

Η νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Ενέργειας διαρθρώνεται πλέον σε δύο πυλώνες:

Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο Νίκος Παπαπέτρου, ως Chief Executive Director.

Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από: Το Integrated Utility του οποίου ηγείται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ως Chief Executive Director.



Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως Chief Executive Director.

Στον Κλάδο των Μετάλλων συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, εποπτεύοντας τις δραστηριότητες Integrated Aluminum Value Chain, Critical Raw Materials & Circular Metals.

Της M Technologies, του πυλώνα αμυντικού μεταλλουργικού εξοπλισμού, θα ηγηθεί ο Βασίλης Τσιάμης, ως νέος Chief Executive Director.

Επιπλέον, ο Κλάδος των Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Χρυσάφη ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της METLEN ΑΕ και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του Ντίνου Μπενρουμπή ως CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και του Έλενου Καραΐνδρου ως Προέδρου και CEO της Μ Παραχωρήσεις.

Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας της Εταιρείας μέχρι σήμερα, πλαισιώνεται και από τους:

Έλενος Καραΐνδρος, ως Chief Strategy and M&A Officer

Σάρα Φιδέλη, ως Chief People Officer

Βίβιαν Μπουζάλη, ως Chief Corporate Affairs & Communications Officer

Πέτρος Σελέκος, ως Chief Legal Officer.

Η ανώτατη ομάδα της Εταιρείας ενισχύεται με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο ρόλο ως Executive Senior Advisor για θέματα του Executive Chairman και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην πορεία μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό, ξεκινώντας την τρίτη εποχή της εξέλιξής μας, The Third Era, στην πιο ώριμη φάση της Εταιρείας μας. Από τον νέο μου ρόλο ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως τις έχουμε προσδιορίσει στο μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό μας πλάνο, για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO, Χρήστο Γαβαλά. Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο λειτουργικό μοντέλο συνεργειών και ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος μου να εστιάσω ακόμη περισσότερο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της METLEN και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα διοικητική δομή και ομάδα θα αποτελέσουν καταλύτη της επιτυχίας μας».

