Tesla: Οι μέτοχοι ενέκριναν το πακέτο ύψους σχεδόν $1 τρισ. του Μασκ

Η Tesla ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ του πακέτου αποδοχών του CEO Ίλον Μασκ, ύψους σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων, με ποσοστό υποστήριξης 75%, σύμφωνα με το CNBC.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέστησαν στους μετόχους να εγκρίνουν το πακέτο αποδοχών, το οποίο παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο. Οι κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληρεξουσίου Glass Lewis και ISS συνέστησαν να ψηφιστεί κατά.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Ώστιν του Τέξας.

Το πακέτο για τον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αποτελείται από 12 πακέτα μετοχών που θα χορηγηθούν εάν η Tesla πετύχει συγκεκριμένους στόχους κατά την επόμενη δεκαετία. Θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στην εταιρεία, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει δημοσίως από τις αρχές του 2024.

Το πλήρες πακέτι θα έδινε στον Μασκ, ο οποίος ήδη κατέχει περίπου το 13% της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, περισσότερες από 423 εκατ. επιπλέον μετοχές και θα αύξανε το μερίδιό του σε περίπου 25%.

Ο Μασκ θα λάβει το πρώτο πακέτο μετοχών εάν η Tesla φτάσει σε κεφαλαιοποίηση 2 τρισ. δολαρίων. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Tesla είναι στα 1,54 τρισ. δολάρια.

Τα επόμενα εννέα πακέτα μετοχών θα απονεμηθούν εάν η αξία της Tesla αυξάνεται κατά 500 δισ. δολάρια, έως και 6,5 τρισ. δολάρια. Ο Μασκ θα κερδίσει τα δύο τελευταία πακέτα μετοχών εάν η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξηθεί κατά 1 τρισ. δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει τα 8,5 τρισ. δολάρια για να λάβει ο Μασκ το πλήρες πακέτο.

Άλλοι στόχοι που συνδέονται με το πακέτο αποδοχών του Μασκ περιλαμβάνουν την επίτευξη 20 εκατ. παραδόσεων οχημάτων, 10 εκατ. ενεργών συνδρομών FSD, 1 εκατ. παραδόσεων ρομπότ και 1 εκατ. ρομποταξί σε εμπορική λειτουργία. Μέχρι σήμερα, η Tesla έχει παραδώσει περισσότερα από 8 εκατ. οχήματα.

Το προτεινόμενο πακέτο δεν διευκρινίζει εάν οι συνδρομές FSD πρέπει να αγοραστούν ή μπορούν να περιλαμβάνουν δωρεάν δοκιμές. Η Tesla παρέχει επί του παρόντος μερικώς αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης, τα οποία εμπορεύεται ως «FSD Supervised» στις ΗΠΑ. Η εταιρεία σκοπεύει να βελτιώσει τα συστήματα FSD Supervised, ώστε να μην απαιτείται ανθρώπινη επίβλεψη επί του οχήματος.

Η Tesla έθεσε επίσης μια σειρά από στόχους για τα κέρδη της, ξεκινώντας από 50 δισ. δολάρια σε ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη και φτάνοντας τα 400 δισ. δολάρια. Στο τρίτο τρίμηνο, η Tesla ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 4,2 δισ. δολαρίων.

Όπως ανέφερε προηγουμένως το Reuters, ο Μασκ θα μπορούσε να κερδίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους που του έθεσε το διοικητικό συμβούλιο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50 δισ. δολάρια απλώς επιτυγχάνοντας μερικούς από τους πιο εφικτούς στόχους.

Υπάρχει επίσης μια λίστα «όρων» που θα επέτρεπαν στον Μασκ να κερδίσει μετοχές χωρίς να πληροί τα απαιτούμενα επιχειρησιακά ορόσημα. Τέτοιοι όροι περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές, πολέμους, πανδημίες και αλλαγές σε «διεθνείς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς ή άλλες κυβερνητικές ενέργειες ή παραλείψεις», που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει, να κατασκευάζει ή να πωλεί τα προϊόντα της στο μέλλον.

