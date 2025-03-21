Η Alpha Bank συγχρηματοδοτεί την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων

Συνεπής στη δέσμευσή της να διευκολύνει την πρόσβαση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Alpha Bank συμμετέχει με ποσοστό 20% στην ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος του Byron College, το συνολικό κόστος του οποίου ξεπερνά τα €6 εκατ.

Το έργο θα υλοποιηθεί κατά 50% με χρηματοδότηση από πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ η επένδυση εντάσσεται στους πυλώνες «Εξωστρέφεια» και «Πράσινη Μετάβαση», και περιλαμβάνει και δαπάνες από τον πυλώνα του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

H τελετή υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τη συγχρηματοδότηση της Alpha Bank και του ΤΑΑ πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, παρουσία του Ορέστη Καβαλάκη Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), του Ισίδωρου Πάσσα, Chief of Retail Banking της Alpha Bank, του Αλέξανδρου Τόλια, Small Business Banking Director της Τράπεζας και του Γιώργου Ραπανάκη Branch Network Regional Director.

Τα νέα σχολικά κτήρια αναμένεται να στεγάσουν 800 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κύριο χαρακτηριστικό των νέων υποδομών είναι η διαμόρφωση ενός σύγρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς το έργο προβλέπει ποικίλους χώρους που ευνοούν την εξατομικευμένη μάθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών και την άμεση επαφή τους με το φυσικό περιβάλλον.

Το Byron College, που αποτελεί και επιτυχές παράδειγμα γυνακείας επιχειρηματικότητας, είναι ένα Βρετανικό Διεθνές Σχολείο στην Αθήνα, το οποίο είναι διαπιστευμένο μέλος του -υψηλού κύρους Συμβουλίου Βρετανικών Διεθνών Σχολείων (Council of British International Schools / COBIS). Βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, ενώ οι μαθητές ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου, εμπλουτισμένο με μαθήματα βάσει του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στη μαθητική κοινότητα περιλαμβάνονται τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί μαθητές.

Ο Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης είπε: «Το πρόγραμμα χαμηλότοκων επενδυτικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων. Η σημερινή υπογραφή της δανειακής σύμβασης για ένα νέο σχολικό συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών αποτελεί παράδειγμα της συμβολής που μπορεί να έχει το Ταμείο Ανάκαμψης σε επενδύσεις με το βλέμμα στις επόμενες γενιές».

Ο Ισίδωρος Πάσσας, Chief of Retail Banking της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank είναι η Τράπεζα που έχει επιλέξει η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αρωγή μας όμως στην ένταξη του Byron College στο ΤΑΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί προϋπόθεση της ανάκαμψης της χώρας είναι η παιδεία και, δεύτερον, γιατί ταυτίζεται απόλυτα και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο με τον Σκοπό μας να στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Αλέξανδρος Τόλιας, Small Business Banking Director της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank διαχρονικά στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις στην υλοποίηση των στόχων τους. Είμαστε διπλά χαρούμένοι γιατί αυτή τη φορά η δανειακή σύμβαση αφορά την ανέγερση σχολικής μονάδας, που θα συμβάλει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η Πέννυ Κουτσαντώνη, Managing Partner του Byron College δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Alpha Bank και στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Χάρη σε αυτή τη σημαντική χρηματοδότηση, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του οράματός μας για την κατασκευή των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων του σχολείου μας. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει σημαντικά την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών μας και θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της σχολικής μας κοινότητας. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνον στη δημιουργία ενός κτηρίου, αλλά και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης που θα εμπνέει και θα ενδυναμώνει τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστούμε θερμά την Alpha Bank για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της στο σημαντικό αυτό εγχείρημα».



Πηγή: skai.gr

