Σε μια βραδιά γεμάτη τέχνη, ζωντάνια και υψηλή αισθητική, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Τοπόσημα Διασύνδεσης» από τη LAMDA Development στον εμβληματικό χώρο του Πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου.

Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο από την 1η έως τις 20 Ιουλίου, προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει με διαφορετική ματιά οικείους αστικούς προορισμούς, όπως τα εμπορικά κέντρα, τις μαρίνες και το εμβληματικό έργο του The Ellinikon – προορισμούς που δημιουργεί η LAMDA και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής. Στόχος της έκθεσης είναι να αφηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες αυτές γίνονται τόποι που αναπνέουν, σημεία προσωπικού χώρου, αλλά και συλλογικής εμπειρίας.

Για πρώτη φορά, επτά κορυφαίοι φωτογράφοι - Διονύσης Ανδριανόπουλος, Γιώργης Γερόλυμπος, Έφη Γούση, Πυγμαλίων Καρατζάς, Νίκος Κοντοσταυλάκης, Μαριάνα Μπίστη και Ria Mort - αποτυπώνουν ταυτόχρονα το ίδιο θέμα, εμπνέονται από αυτούς τους προορισμούς και τους «βλέπουν» μέσα από τον φακό τους ως σημεία σύνδεσης, εμπειρίας και αλληλεπίδρασης. Το αποτέλεσμα είναι 70 φωτογραφίες που ουσιαστικά, διηγούνται ανθρώπινες ιστορίες.

Η έκθεση φωτογραφίας «Τοπόσημα Διασύνδεσης» είναι μια καλλιτεχνική οπτική αφήγηση του συλλεκτικού λευκώματος «LAMDA Development Universe», το οποίο παρουσιάστηκε την ημέρα των εγκαινίων. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που αποτυπώνει το όραμα μιας νέας σχέσης με το αστικό τοπίο και την καθημερινή αλληλεπίδραση με αυτό. Υπεύθυνος έκδοσης του συλλεκτικού λευκώματος και επιμελητής της έκθεσης, είναι ο δημοσιογράφος Φώτης Τσιμέλας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης που εγκαινίασε την έκθεση φωτογραφίας, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρείν και των Μ.Μ.Ε.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι «η έκθεση σηματοδοτεί ένα ακόμη ανοιχτό κάλεσμα της τέχνης και του πολιτισμού προς την κοινωνία και τον Άνθρωπο. Ένα οπτικό σύμπαν φτιαγμένο από φωτογραφικές ψηφίδες, σμιλεμένες από καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας και πορείας. Οι ψηφίδες αυτές οικοδομούν ένα οργανικό σύστημα, που προωθεί την αλληλεπίδραση, τον δημιουργικό διάλογο και τον γόνιμο προβληματισμό.»

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης πρόσθεσε ότι η έκθεση αποτελεί σημαντικό εγχείρημα επίσης γιατί: «συγκροτεί ένα συμπαγές και ισορροπημένο φωτογραφικό αφήγημα, βασισμένο στη δημιουργική πολυφωνία». Κατέληξε συγχαίροντας τη LAMDA Development για την πρωτοβουλία και τους φωτογράφους για το έξοχο αποτέλεσμα.

Η Chief Marketing & Communications Officer της LAMDA Development, κα Σίσσυ Ηλιοπούλου, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στη LAMDA πιστεύουμε ότι η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας καμβάς ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, εμπειριών και οραμάτων. Για αυτό και θέλουμε να δημιουργούμε χώρους που εμπνέουν! Να προσφέρουμε προορισμούς και εμπειρίες που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Με την έκθεση «Τοπόσημα Διασύνδεσης» θέλουμε να αφηγηθούμε τη ζωή στην πόλη, μέσα από τη ματιά επτά σπουδαίων Ελλήνων και Ελληνίδων φωτογράφων. Η έκθεση «Τοπόσημα Διασύνδεσης» πιστεύουμε ότι είναι κάτι περισσότερο από μια εικαστική πρόταση. Είναι μια πρόσκληση για να δούμε την πόλη αλλιώς».

Ο Επιμελητής και Κριτικός Τέχνης κ. Τάκης Μαυρωτάς, ο οποίος προλόγισε την Έκθεση, ανέφερε σχετικά: «Η έκθεση και το λεύκωμα της LAMDA Development επιβάλλονται με την αισθητική τους αρτιότητα, καθώς επιχειρούν να αποτυπώσουν καινούργιες αλήθειες και να συμφιλιώσουν το όνειρο με την πραγματικότητα. Η φωτογραφική δουλειά των επτά δημιουργών, εύγλωττη και εύληπτη, καταγράφει μνήμες στον χώρο και στον χρόνο, αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία».

Από τη μεγάλη εικόνα, μέχρι τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και από την καταγραφή της καθημερινότητας στο αστικό τοπίο, έως τις ανθρώπινες επαφές και συναναστροφές σε αυτό, οι φωτογραφίες της έκθεσης «Τοπόσημα Διασύνδεσης» μάς καλούν σε μια νέα ανάγνωση των απλών στιγμών που μας συνδέουν με τους άλλους και τον χώρο γύρω μας.

Η Έκθεση πραγματοποιείται με τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου του Πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

«Τοπόσημα Διασύνδεσης»

Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Λένορμαν 218, Αθήνα

Διάρκεια: 1-20 Ιουλίου 2025

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 17:00–21:00

Σάββατο και Κυριακή: 11:00–21:00

Είσοδος Ελεύθερη, με την επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης στοιχείων (διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Για την πρόσβαση στο χώρο, οι επισκέπτες περνούν από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων.

