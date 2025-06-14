Με εντολή του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, η ΔΙΜΕΑ πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους σε εταιρείες, πρατήρια πώλησης καυσίμων – πετρελαιοειδών, για την παραβίαση του πλαφόν στον όριο κέρδους, το οποίο ισχύει έως 30/6.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία τον Μάιο επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 163.00 ευρώ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων, για τον μήνα Μάιο, που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ πρόστιμα από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ σε 53 επιχειρήσεις, αλλά σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 52.000 ευρώ και 18.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα αφορούσαν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

