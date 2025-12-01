Πριν καλά-καλά αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικό της που καθήλωσε πρόσκαιρα 6.000 αεροσκάφη, η Aibus αντιμετωπίζει νέες «αναταράξεις» που επηρεάζει τις παραδόσεις αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της «οικογένειας» A320.

Η αεροναυπηγική εταιρεία ανακάλυψε, σύμφωνα με πηγές του κλάδου που επικαλείται το Reuters, ένα πρόβλημα βιομηχανικής φύσεως που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου των δημοφιλών αεροσκαφών της.

Το ύποπτο ελάττωμα στα πάνελ προκαλεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών της εταιρείας, όμως δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει εντοπιστεί σε αεροσκάφη που βρίσκονται σε λειτουργία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Airbus δεν προέβη σε κανένα άμεσο σχόλιο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Μία από τις πηγές, δήλωσε ότι ήδη έχουν επηρεαστεί ορισμένες παραδόσεις της εταιρείας, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των αεροσκαφών που έχουν καθυστερήσει να παραδοθούν, ούτε πόσο αργότερα θα παραδοθούν.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αεροναυπηγική εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από ό,τι ανέμεναν πολλοί αναλυτές προηγουμένως, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.

Στοχεύει σε «περίπου 820» παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ απόδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.



