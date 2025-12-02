Η Boeing Co. αναμένει να επιστρέψει σε θετικές ταμειακές ροές το 2026, μια σημαντική ανατροπή στα οικονομικά της εταιρείας, καθώς προετοιμάζεται να αυξήσει τα μηνιαία ποσοστά παραγωγής και προχωρά με την πιστοποίηση του πολύ καθυστερημένου αεροσκάφους 777X.

Η αμερικανική εταιρεία αναμένει ότι η θετική ελεύθερη ταμειακή ροή θα φτάσει σε «χαμηλά μονοψήφια δισεκατομμύρια» του χρόνου, αντιστρέφοντας την κατανάλωση μετρητών ύψους 2 δισ. δολαρίων που προβλέπεται για το 2025, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Τζέι Μαλαβέ, στην πρώτη του ατομική παρουσίαση σε επενδυτικό συνέδριο από τότε που ανέλαβε τη θέση τον Αύγουστο.

Οι διαβεβαιώσεις ώθησαν τη μετοχή της Boeing, η οποία κατέγραψε άνοδο 6,5%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Απρίλιο. Τα σχόλια του Μαλαβέ παρείχαν την πρώτη αναλυτική εικόνα για τις προβλέψεις ταμειακών ροών της εταιρείας για το 2026 — μια χρονιά κατά την οποία η ανάκαμψη της Boeing αναμένεται να επιταχυνθεί, εφόσον οι παραδόσεις αεροσκαφών συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ τα εργοστάσια και η εφοδιαστική αλυσίδα σταθεροποιούνται.

Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι θα φτάσει τον στόχο των 10 δισ. δολαρίων ετήσιας δημιουργίας μετρητών που είχε θέσει η προηγούμενη διοίκηση, δήλωσε ο Μαλαβέ.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μην μπορούμε να το πετύχουμε, μόλις φτάσουμε σε αυτά τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής», είπε στο συνέδριο της UBS. «Είμαι πολύ άνετος λέγοντας ότι μπορούμε απολύτως να φτάσουμε τα 10 δισ.».

Ο οικονομικός διευθυντής ανέφερε τη σταδιακή βελτίωση του ρυθμού παραγωγής στα εργοστάσια της Boeing, ιδιαίτερα για τα 737 Max και 787 Dreamliner, καθώς και τη μείωση του αποθέματος αεροσκαφών που δεν έχουν παραδοθεί, ως λόγους για αισιοδοξία. Πρόσθεσε επίσης τη βελτίωση της κερδοφορίας στον αμυντικό τομέα της εταιρείας και τη σταθερή ανάπτυξη των υπηρεσιών της.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Boeing θα παράξει 2,46 δισ. δολάρια σε ελεύθερη ταμειακή ροή του χρόνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό θα ήταν βελτίωση σε σχέση με τα σωρευτικά 2,25 δισ. δολάρια αρνητικής ροής που καταγράφηκαν κατά τους πρώτους εννέα μήνες του φετινού έτους.

Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για την ελεύθερη ταμειακή ροή περισσότερο από το μισό από τα μέσα Ιουλίου, μετά την αποκάλυψη της Boeing ότι αντιμετωπίζει περαιτέρω καθυστερήσεις στο 777X, μεταθέτοντας το μεγαλύτερο αεροσκάφος παραγωγής της για πάνω από επτά χρόνια αργότερα, στο 2027.

Η Boeing έλαβε χρέωση 4,9 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, επικαλούμενη βραδύτερη από την αναμενόμενη πρόοδο στις δοκιμαστικές πτήσεις του μεγάλου αεροσκάφους. Ο Μαλαβέ δήλωσε ότι η καθυστέρηση θα ασκήσει περίπου 2 δισ. δολάρια «πίεση» στη δημιουργία μετρητών του επόμενου έτους.

Η εταιρεία αναμένεται επίσης να καταβάλει μεγάλη πληρωμή στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης του χρόνου, για την επίλυση υπόθεσης που σχετίζεται με δύο θανατηφόρες συντριβές του 737 Max. Ο Μαλαβέ προειδοποίησε επίσης ότι το μεγαλύτερο μοντέλο 737, το Max 10, πιθανότατα δεν θα λάβει πιστοποίηση για εμπορική υπηρεσία πριν από τα τέλη του 2026, μεταφέροντας ορισμένες παραδόσεις στο 2027.

Η ελεύθερη ταμειακή ροή της Boeing δεν ήταν θετική σε ετήσια βάση από το 2023. Μετά από χρόνια αναταραχών, η εταιρεία εργάζεται για να μειώσει το χρέος της και να επενδύσει σε έργα που θα εξασφαλίσουν το μέλλον της.

Τονίζει την ανάγκη της ανάκαμψης το γεγονός ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πληρωμές χρέους 8 δισ. δολαρίων του χρόνου και σχεδιάζει να αποπληρώσει γρήγορα άλλα 3 δισ. δολάρια σε υποχρεώσεις προς τη Spirit AeroSystems, μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά του προμηθευτή. Η έγκριση της πολύπλοκης συμφωνίας, που θα επανενώσει την Boeing με την πρώην θυγατρική της, βρίσκεται στα τελικά στάδια, δήλωσε ο Μαλαβέ.

Η Boeing έχει χάσει συνολικά 39 δισ. δολάρια κατά το πρώτο μισό αυτής της δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων 13,1 δισ. πέρυσι, καθώς αντιμετώπισε μια παραλυτική απεργία και μια σχεδόν καταστροφική αστοχία που προκάλεσε ομοσπονδιακές έρευνες και αλλαγές στην ηγεσία.

