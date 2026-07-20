Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Pepco κατά το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2026, με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 8,5%, ενώ ο όμιλος αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης μετά τη συμφωνία πώλησης της Dealz Poland.

Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνει τη στρατηγική αποχώρηση του ομίλου από τη λιανική πώληση ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) και δημιουργεί μια αμιγώς επικεντρωμένη επιχείρηση στο εμπορικό σήμα Pepco.

Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν πλέον τον όμιλο χωρίς την Dealz, δηλαδή τη δραστηριότητα της Pepco και τις κεντρικές λειτουργίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Αύξηση 5,4% στα έσοδα συγκρίσιμων καταστημάτων

Τα έσοδα από συγκρίσιμα καταστήματα, εξαιρουμένων των προϊόντων FMCG, αυξήθηκαν κατά 5,4% στο τρίτο τρίμηνο. Συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων προϊόντων, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,2%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θετική πορεία αποδίδεται στην ανταπόκριση των καταναλωτών στις νέες σειρές προϊόντων, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και στη μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Σε ορίζοντα δύο ετών, η αύξηση των εσόδων από συγκρίσιμα καταστήματα, χωρίς τα FMCG, ανήλθε στο 10,2%, επιβεβαιώνοντας, κατά τον όμιλο, τη βελτίωση της βασικής δραστηριότητας.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, όπου τα έσοδα από συγκρίσιμα καταστήματα, εξαιρουμένων των FMCG, αυξήθηκαν κατά 15% στο τρίμηνο.

Στη Νότια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,6%, ενώ κατά 3,6% ενισχύθηκαν και τα έσοδα στη Βόρεια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, παρά τις υψηλές επιδόσεις της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 290 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,9% κατά το εννεάμηνο της οικονομικής χρήσης 2026.

Η βελτίωση αποδίδεται στην αποτελεσματικότερη προμήθεια προϊόντων και στις ευνοϊκές εξελίξεις στις εμπορικές συναλλαγές.

Κατά το τρίτο τρίμηνο άνοιξαν 74 νέα καταστήματα Pepco, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων καταστημάτων από την αρχή της χρήσης στα 136.

Στο τέλος του τριμήνου, το δίκτυο αριθμούσε 4.151 καταστήματα, ενώ ο όμιλος διατηρεί τον στόχο για περίπου 250 καθαρά νέα καταστήματα κατά το οικονομικό έτος 2026.

Αναβάθμιση των προβλέψεων

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Dealz Poland, η Pepco αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το 2026.

Ο όμιλος εξακολουθεί να αναμένει αύξηση εσόδων μεταξύ 6% και 8%, ωστόσο πλέον προβλέπει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους θα διαμορφωθεί περίπου στο 51%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για επίπεδο άνω του 49,4%, η οποία περιλάμβανε την Dealz.

Η αύξηση του υποκείμενου EBITDA, βάσει του προτύπου IFRS 16, εκτιμάται πλέον ότι θα κινηθεί σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για χαμηλό διψήφιο ρυθμό.

Η σύγκριση γίνεται με την αναδιαμορφωμένη βάση υποκείμενου EBITDA του 2025, ύψους 841 εκατ. ευρώ, για τον όμιλο χωρίς τη Dealz.

Τα υποκείμενα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 50%, σε σύγκριση με την αναδιαμορφωμένη βάση των 234 εκατ. ευρώ του 2025.

Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές χωρίς μόχλευση εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ποσό άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Borchert: Θετική ανταπόκριση στη στρατηγική «New Pepco»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pepco Group, Stephan Borchert, δήλωσε ότι οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου αντανακλούν την εφαρμογή της στρατηγικής «New Pepco» και τη θετική ανταπόκριση των πελατών στις αλλαγές που αφορούν τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τις σειρές προϊόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Ευρώπη, όπου η αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων κατά 15% ενίσχυσε, όπως σημείωσε, την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές ταχύτερης ανάπτυξης στην περιοχή.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πώληση της Dealz Poland ως το τελευταίο βήμα στον μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου του ομίλου, μετά και την πώληση της Poundland τον Ιούνιο του 2025.

Όπως ανέφερε, η απλούστερη εταιρική δομή, η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και η δυναμική του εμπορικού σήματος Pepco δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους.

Επαναγορά μετοχών έως 400 εκατ. ευρώ

Η Pepco επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς, ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της οικονομικής χρήσης 2026.

Η πρόθεση για την εφάπαξ επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους είχε ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου 2026, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Στην επαναγορά αναμένεται να συμμετάσχει και η Ibex, ο βασικός μέτοχος του ομίλου.

Η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και από περιορισμένο νέο εξωτερικό δανεισμό.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης μόχλευσης προ IFRS 16 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στη μία φορά το EBITDA, στο μέσο του εύρους-στόχου του ομίλου, το οποίο κυμαίνεται από 0,5 έως 1,5 φορές.

Το νέο πρόγραμμα ακολουθεί την πρόωρη ολοκλήρωση της προηγούμενης επαναγοράς μετοχών, ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2025-2027. Η τελευταία δόση, ύψους 52,9 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου 2026.

Πώληση της Dealz Poland έναντι ενός ζλότι

Η Pepco συμφώνησε την πώληση του 100% της Dealz Poland sp. z o.o. στη Modella Capital, εξειδικευμένο ευρωπαϊκό επενδυτή στον κλάδο της λιανικής, έναντι συμβολικού τιμήματος ενός πολωνικού ζλότι.

Η συναλλαγή αποτελεί το τελευταίο στάδιο της στρατηγικής απλοποίησης του ομίλου και της επικέντρωσής του στη δραστηριότητα ένδυσης και γενικών εμπορευμάτων της Pepco, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Η πώληση ολοκληρώνει την αποχώρηση του ομίλου από τη λιανική FMCG, μετά τη μεταβίβαση της Poundland τον Ιούνιο του 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Dealz θα καταχωριστεί ως διακοπείσα δραστηριότητα και θα αποενοποιηθεί πλήρως από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2026.

Πηγή: skai.gr

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