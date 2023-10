Στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη δήμαρχοι από όλο τον κόσμο – Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν, οι δήμαρχοι τονίζουν την καλή συνεργασία που είχαν με τον κ. Μπακογιάννη, και δηλώνουν ότι προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας τους μαζί του

Τη στήριξή τους στον Κώστα Μπακογιάννη εκφράζουν με αναρτήσεις τους δήμαρχοι σημαντικών πόλεων από όλο τον κόσμο (μεταξύ άλλων Νέα Υόρκη, Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Σόφια).

Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, Δήμαρχο Λευκωσίας. pic.twitter.com/7bMVjvg32J — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) October 4, 2023

Thank you Rui Moreira. Greetings to Porto. pic.twitter.com/vMKo4uJTkh — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) October 4, 2023

