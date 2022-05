Ο Μάικ Χάγκερτι, ηθοποιός γνωστός για την συμμετοχή του στην εμβληματική σειρά "τα φιλαράκια", έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπρίτζετ Έβερετ, συμπρωταγωνίστρια του στην σειρά Somebody Somewhere του HBO αλλά δεν αναφέρθηκε στα αίτια θανάτου του.

Ο Χάγκερτι, είχε συμμετάσχει σε πλήθος ταινιών και σειρών εντούτοις ήταν ιδιαιτέρως γνωστός για τον ρόλο του ως Κυρίος Τρίγκερ, στα Φιλαράκια.

«Με μεγάλη θλίψη, η οικογένεια του Μάικ Χάγκερτι, ανακοίνωσε τον θάνατό του χθες στο Λος Άντζελες», έγραψε η Έβερετ instagram.

You may not have known his name, but there's a very, very good chance he was in one of your favorite things, cause he was in just about everything, and never once hit a wrong note. RIP. #mikehagerty https://t.co/Ss2ZnZJKFq