Η Λατόγια Τζάκσον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αδυνατισμένη στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Michael», που είναι αφιερωμένη στη ζωή του αδελφού της, Μάικλ Τζάκσον.

Η 69χρονη τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στο Dolby Theatre, στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα εφαρμοστό, στράπλες μαύρο φόρεμα που ανέδειξε τη λεπτή σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μακριά μαύρα γάντια τύπου όπερας και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας Τζάκσον, όπως οι αδελφοί της, καθώς και ο ανιψιός της, Όστιν Μπράουν, και ο γιος του Μάικλ, Πρινς Τζάκσον. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία των άλλων παιδιών του Μάικλ, της Πάρις Τζάκσον και του Μπίγκι Τζάκσον, γνωστού και ως Blanket.

Η ταινία «Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Απριλίου και θα παρουσιάζει την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα με τους «The Jackson 5» μέχρι την παγκόσμια καταξίωσή του ως «βασιλιάς της ποπ».

Η εμφάνιση της Λατόγια Τζάκσον έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από σχόλια που προκάλεσε η πολύ αδύνατη σιλουέτα της. Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια είχε τραβήξει την προσοχή σε κηδεία συγγενικού της προσώπου, της Τόιγια Τζάκσον, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

La Toya saying that Michael had much more talent than what he showed to the world but when she told him to show it he would say "a little bit at a time" 😭#MichaelMoviepic.twitter.com/KeoQr4pCta — good fish (@lovelyapplehead) April 21, 2026

Η ίδια είχε επιλέξει ένα τολμηρό total black look, με μίνι φούστα, σατέν μπλούζα και μπότες πάνω από το γόνατο, τονίζοντας τη λεπτή της μέση. Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία της, σχολιάζοντας πως δείχνει πιο αδύνατη από ποτέ.

Πηγή: skai.gr

