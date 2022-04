Ένα απολίθωμα ποδιού δεινοσαύρου διατηρημένο σε εξαιρετική κατάσταση, παρουσίασαν επιστήμονες στην Ντακότα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πόδι, το οποίο καλύπτεται πλήρως από υπολείμματα δέρματος, είναι μόνο από τα πολλά σημαντικά ευρήματα που εντοπίζονται στο Τάνις, Πολιτεία της Βόρειας Ντακότα, των ΗΠΑ.

