Το κύτος του Endurance, το πλοίο του βρετανού εξερευνητή Ερνεστ Σάκλετον, που συνεθλίβη από τους πάγους το 1915 ανοικτά της Ανταρκτικής, ανακαλύφθηκε στην θάλασσα του Γουέντελ σε βάθος 3.000 μέτρων, ανακοίνωσε η εξερευνητική αποστολή που οργανώθηκε από το Falklands Maritime Heritage Trust.

«Είμαστε πολύ συγκινημένοι για τον εντοπισμό του Endurance και την λήψη οπτικού υλικού», δήλωσε ο Μανσούν Μπάουντ, επικεφαλής της αποστολής.

«Είναι μακράν το ομορφότερο ξύλινο κύτος που έχω ποτέ δει. Στέκεται όρθιο, πολύ υπερήφανο στον βυθό της θάλασσας, ανέπαφο, σε καταπληκτική κατάσταση», πρόσθεσε.

Endurance has been found. Discovered at 3000 metres on 5 March 2022 100 years to the day since Shackleton was buried #Endurance22 pic.twitter.com/Edvc4nzl01

«Μπορούμε ακόμη και να διαβάσουμε το όνομα Endurance χαραγμένο κυκλικά στην πρύμνη».

Το κύτος του Endurance εντοπίσθηκε σε απόσταση έξι περίπου χιλιομέτρων από τον τόπο του ναυαγίου.

Η εξερευνητική αποστολή, αποτελούμενη από εκατό περίπου μέλη, αναχώρησε από το Κέιπ Τάουν στις 5 Φεβρουαρίου επιβαίνοντας σε νοτιοαφρικανικό παγοθραυστικό, ελπίζοντας ότι θα εντοπίσει το ναυαγισμένο πλοίο του Ερνεστ Σάκλετον πριν από το τέλος του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο.

Behold! #ENDURANCE The lost ship of Antarctic explorer Sir Ernest #Shackleton has been found on the floor of the Weddell Sea. After more than two weeks of searching, the @Endurance_22 project found the ship on Saturday. https://t.co/klujpcPGeH pic.twitter.com/XH2XFwDmHw