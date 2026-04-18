Το IRGC συνέλαβε πάνω από 120 άτομα σε ολόκληρο το Ιράν 

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) συνέλαβε περισσότερα από 120 άτομα τα οποία, όπως ισχυρίζεται, είχαν σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ και «προετοίμαζαν το έδαφος για στρατιωτική επίθεση του εχθρού», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το IRGC συνέλαβε επτά υπόπτους στην επαρχία Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν της χώρας, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, «έστελναν συντεταγμένες ευαίσθητων τοποθεσιών», αναφέρει το Tasnim.

Άλλα 69 άτομα συνελήφθησαν στην επαρχία Μαζανταράν, ενώ 51 ακόμη, μεταξύ των οποίων τρεις «ομάδες κατασκοπείας», εντοπίστηκαν στην επαρχία Κερμάν, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Πηγή: skai.gr

