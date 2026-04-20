Αν Χάθαγουεϊ: Ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο από το «People» - Συμφωνείτε;

Η Αν Χάθαγουεϊ κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού «People» ως η πιο «Όμορφη Γυναίκα στον Κόσμο» για το 2026, όμως η ίδια φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της την έννοια της τελειότητας. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για το εξώφυλλο, με μουσική από καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny, η Billie Eilish και η Madonna να παίζει δυνατά, η 43χρονη ηθοποιός έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή. Ωστόσο, όπως παραδέχεται, δεν ήταν πάντα τόσο άνετη με τον εαυτό της.

«Όταν ξεκίνησα, πίστευα ότι θα γίνω καλύτερη καλλιτέχνιδα αν ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», ανέφερε. «Όταν όμως έκλεισα τα 40, βρήκα έναν διαφορετικό ρυθμό. Δεν με ενδιέφερε πια να ζω μια άβολη ζωή. Ήθελα απλώς να φτάσω στο διασκεδαστικό κομμάτι».

Η πορεία της Αν Χάθαγουεϊ στο Χόλιγουντ είναι εντυπωσιακή. Από τον ρόλο που την καθιέρωσε στο «The Princess Diaries», μέχρι συμμετοχές σε ταινίες όπως «Brokeback Mountain», «Becoming Jane», αλλά και μεγάλες παραγωγές όπως «Alice in Wonderland» και «Les Misérables», για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της γενιάς της.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για την ίδια, καθώς έχει πέντε ταινίες σε αναμονή, ανάμεσά τους και η πολυαναμενόμενη συνέχεια «The Devil Wears Prada 2», που θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου. Η επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο της Άντι Σακς, 20 χρόνια μετά, στο πλευρό των Meryl Streep, Emily Blunt και Stanley Tucci, ήταν για την ίδια μια ξεχωριστή εμπειρία.

«Ήταν υπέροχο. Ήταν χαρά», είπε. «Υπάρχουν στιγμές που εύχεσαι να μπορούσες να επιστρέψεις γνωρίζοντας όσα ξέρεις τώρα. Για μένα, αυτή ήταν η ευκαιρία να ξαναβρεθώ με τους ίδιους ανθρώπους και να μπω ξανά σε εκείνον τον κόσμο, αλλά με περισσότερη ωριμότητα».

Σημαντικό ρόλο στη ζωή της παίζει και η οικογένειά της. Η ίδια αποδίδει μεγάλο μέρος της ισορροπίας της στον σύζυγό της, τον Άνταμ Σούλμαν, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και 13 χρόνια, καθώς και στους δύο γιους τους, Τζόναθαν και Τζακ. Παρά την επιτυχία της, δεν κρύβει ότι η πίεση παραμένει: «Είσαι πάντα σε τεντωμένο σκοινί. Πέφτεις και απλώς προσπαθείς να ξανανέβεις. Αλλά το αγαπώ αυτό. Αγαπώ το ρίσκο», δήλωσε.

Κλείνοντας, η Αν Χάθαγουεϊ παραδέχεται πως το μόνο που εύχεται είναι να συνεχίσει να εργάζεται και κάποια στιγμή να κοιτάξει πίσω και να πει: «Τα κατάφερα». Και, όπως φαίνεται, βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε αυτό…

Πηγή: skai.gr

